Lázár János: Tisza István haláláig becsületes, hajlíthatatlan, keresztyén államférfi volt

– Szabadságvágy és bátorság a zsarnoksággal szemben, az anyanyelv felemelése és protestáns munkaetika – egyebek mellett ezeket kapta a magyarság a reformációtól. De a magyarok is sok mindent adtak viszonzásképpen. Például olyan nagyformátumú, haláláig becsületes, hajlíthatatlan európai keresztyén államférfiakat, mint a vértanú miniszterelnök, Tisza István – olvasható Lázár János közösségi oldalán.

Gróf Tisza István sírjánál tiszteletét tette Lázár János is. Forrás: Lázár János/Facebook

Az építési és közlekedési miniszter tiszteletét tette Geszten, Tisza István sírhelyénél, aki ellen 1918. október 31-én követtek el merényletet. A 107 évvel ezelőtti sikeres merénylet már sorrendben a negyedik volt. Az első kísérlet a Galilei Kör tagja, Duczyńska Ilona nevéhez kötődik, aki ellopott egy pisztolyt, és azzal kívánta lelőni Tiszát, ám éppen a merénylet elkövetésének kitűzött napján hírét vette Tisza lemondásának 1917 májusában, és elállt a merénylet végrehajtásától. A második merényletet egy kiábrándult huszártiszt kísérelte meg, amikor Tisza a frontról hazatérőben volt. A golyó azonban nem talált. A harmadik merénylet 1918. október 16-án történt, amikor Lékai János, a Galilei Kör és Korvin Ottó antimilitarista mozgalmának tagja próbálta agyonlőni, de pisztolya csütörtököt mondott, azt Tisza István kicsavarta a kezéből.

– Luther wittenbergi tételei nem a geszti templom kapuján, hanem annak falai között élnek. Ora et labora! – zárul Lázár János bejegyzése.

A geszti Tisza-kastély felújítása 2024-ben fejeződött be. A cél az volt, hogy emléket állítsanak Tisza István és Tisza Kálmán miniszerelnököknek, hogy hozzanak létre egy emlékközpontot – mondta el Lázár János még áprilisban, sarkadi látogatása alkalmával. Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfón kiemelte, hogy Geszt két miniszterelnököt is adott az országnak.