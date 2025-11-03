Felszentelték a temetői keresztet a kunágotaiak

Mindenszentek ünnepén, a Nagyboldogasszony temető ravatalozójánál hagyomány, hogy Blás Sándor, a Szent Imre Plébánia plébánosa szertartás keretében egy megemlékezést tart. Az újraállított temetői keresztet is felszentelték dr. Kovács József püspöki helynök közreműködésével. Az újraállított kereszt talapzatán három évszám jelzi, hogy a jelenlegi kereszt a harmadik ezen a helyen. Első alkalommal a temető közepére 1846-ban állítottak a római katolikus hívek fa keresztet; a második évszám a kereszt első újraállítását jelzi. 1915-ben kő keresztet állíttatott Paróczai Mihály és neje Nagy Ágnes. A harmadik évszám a jelenlegi kereszt újraállítását hirdeti, amit Csatlós Tamás műköves mester gránitkőből készített el. Az újraállítás a Szent Imre Plébánia kezdeményezésére a kunágotai lakosok adományából valósult meg.

Kunágotai temetőben a felszentelt kereszt. Fotó: Páli Józsefné