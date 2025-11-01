november 1., szombat

Marianna névnap

23°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lámpacsere

13 perce

Megújul a város közvilágítása, jelentős összeget költenek rá

Címkék#lámpa#hálózat#Dévavány#polgármester

Az elmúlt időszakban többször is szóba került, hogy a város közvilágítási rendszere elavult, és egyre több karbantartást igényel. Az elmúlt évek felelős gazdálkodása azonban meghozta a gyümölcsét, így az önkormányzat önerőből korszerűsíti a közvilágítást a településen.

Vincze Attila

A közvilágítás felújításához szükséges tervezési munka lezárult – a szakértő tervezőcsapat elkészítette a teljes felújítási dokumentációt és beszerzett minden szükséges hozzájárulást és engedélyt. A tervezők által a felújítás becsült költsége 250 millió forint – számolt be a hírről Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere Facebook-oldalán.

Mintegy 250 millió forintból korszerűsítik a közvilágítást Dévaványán
Mintegy 250 millió forintból korszerűsítik a közvilágítást Dévaványán. Fotó: MW

A közvilágítás korszerűsítése nem csak minőségi változást hoz

Mint írta, az elmúlt évek felelős gazdálkodása most hozta meg gyümölcsét, mert a képviselő-testület szeptemberben nyugodt szívvel hozhatta meg döntését, miszerint saját erőből megpróbálják az elavult, nátrium, kompakt izzókat tartalmazó lámpatesteket, korszerű LED-es világításra cserélni. Kiemelte, hogy a felújítás azonban nem csak minőségi, hanem mennyiségi változást is hoz: 446-tal több oszlopon lesz közvilágítás, mint jelenleg. Közölte, hogy ennek köszönhetően meg is kezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése, ami sajnos a jogi folyamatok miatt még néhány hónapot igénybe fog venni. Megjegyezte, hogy a felújítás tehát várhatóan tavasszal indulhat meg, addig is a jelenlegi rendszer működik tovább.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A magas energiafogyasztás és az uniós szabályok miatt elengedhetetlenné vált a lámpák cseréje

A polgármester hangsúlyozta, a műszaki iroda teljeskörűen felmérte a város közvilágítási hálózatát, és megállapította, hogy a városban található 1232 közvilágítási lámpatest közül jelenleg 58 nem működik. Ezeket a hibákat már bejelentették a karbantartó cégnek, amelynek 14 munkanapon belül el kell végeznie a javításokat. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a nátrium izzók magas energiafogyasztása és az uniós szabályozások miatt, amelyek tiltják ezek gyártását, elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. Hozzátette, a fejlesztés révén nem csak energiahatékonyabb és biztonságosabb, hanem környezetbarátabb és hosszú távon költségtakarékosabb közvilágítási rendszert kap a település. Céljuk, hogy egy modernebb, biztonságosabb és energiatakarékosabb városban élhessenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu