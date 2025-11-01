Megújul a város közvilágítása, jelentős összeget költenek rá

A közvilágítás felújításához szükséges tervezési munka lezárult – a szakértő tervezőcsapat elkészítette a teljes felújítási dokumentációt és beszerzett minden szükséges hozzájárulást és engedélyt. A tervezők által a felújítás becsült költsége 250 millió forint – számolt be a hírről Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere Facebook-oldalán.

Mintegy 250 millió forintból korszerűsítik a közvilágítást Dévaványán. Fotó: MW

A közvilágítás korszerűsítése nem csak minőségi változást hoz

Mint írta, az elmúlt évek felelős gazdálkodása most hozta meg gyümölcsét, mert a képviselő-testület szeptemberben nyugodt szívvel hozhatta meg döntését, miszerint saját erőből megpróbálják az elavult, nátrium, kompakt izzókat tartalmazó lámpatesteket, korszerű LED-es világításra cserélni. Kiemelte, hogy a felújítás azonban nem csak minőségi, hanem mennyiségi változást is hoz: 446-tal több oszlopon lesz közvilágítás, mint jelenleg. Közölte, hogy ennek köszönhetően meg is kezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése, ami sajnos a jogi folyamatok miatt még néhány hónapot igénybe fog venni. Megjegyezte, hogy a felújítás tehát várhatóan tavasszal indulhat meg, addig is a jelenlegi rendszer működik tovább.

A magas energiafogyasztás és az uniós szabályok miatt elengedhetetlenné vált a lámpák cseréje

A polgármester hangsúlyozta, a műszaki iroda teljeskörűen felmérte a város közvilágítási hálózatát, és megállapította, hogy a városban található 1232 közvilágítási lámpatest közül jelenleg 58 nem működik. Ezeket a hibákat már bejelentették a karbantartó cégnek, amelynek 14 munkanapon belül el kell végeznie a javításokat. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a nátrium izzók magas energiafogyasztása és az uniós szabályozások miatt, amelyek tiltják ezek gyártását, elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. Hozzátette, a fejlesztés révén nem csak energiahatékonyabb és biztonságosabb, hanem környezetbarátabb és hosszú távon költségtakarékosabb közvilágítási rendszert kap a település. Céljuk, hogy egy modernebb, biztonságosabb és energiatakarékosabb városban élhessenek.