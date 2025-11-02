Kis falu, nagy összefogás, mert együtt könnyebb: közösen dolgoznak a közösségért

Ebben a dél-békési kis faluban, Battonyán, egy a nyáron mindenkit megmozgató, szórakoztató, emlékező programokkal gazdagított eseményt hoztak létre. A közművelődési szakemberek összefogásával a falunap emlékezetesre sikeredett.

A közművelődési szakemberek megszólítottak minden korosztályt a falunapon. Fotó: Facebook

Erről is mesélt Balázsné Szabó Erzsébet, ő a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. vezetője. Ők vették át közművelődési megállapodás keretében 2025. július 1-étől Magyardombegyházon az ilyen jellegű feladatok szervezését, koordinálását.

Közművelődési szakemberek: közösen a közösségért

– Kis falu, nagy összefogás, így jellemezném az első alkalmat. Nagyon várták a falunapot, ami újra kimozdított fiatalt és időset, hazacsalt elszármazottakat. Sőt, a programokat úgy állítottuk össze, hogy a környék más településeiről is elcsalogassunk a falunapozni vágyókat ide. Közösen a közösségért, ezt tűztük ki célul. A programok, a fellépők és a közösség összetartása igazán különlegessé tette a napot, mely a Magyardombegyházi Református Leányegyházközség Templomában tartott istentisztelettel kezdődött. Majd a közösségi színtérhez felvonulással érkeztek az emberek, élükre a Topánka Táncház Mozgalom néptáncosai álltak, bemutatva hagyományőrző szerepüket.

A magyardombegyháziak együtt énekelték a slágereket. Fotó: Facebook

Battonyáról segítik a magyardombegyháziakat

A Csiga Duó zenekar szórakoztatta műsorával a gyerekeket, volt Angels Style Dance moderntánc produkció, a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói is színpadra léptek, és Magyardombegyházon lépett színpadra Mohácsi Brigi, akit a közönség imádott, vele énekelték a jól ismert slágereket. De egy falunap nem múlhat el kirakodóvásár, ugrálóvár, lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, vattacukor nélkül.

Játékdélután után rajzfilmünnep jön. Fotó: Facebook

A közművelődési munkatársak a folytatásban is szeretnék a közösségi igényeket megismerni, azt kiszolgálni. Szerveztek már játékdélutánt is. Magyardombegyházon is lesz vetítés a XI. Országos Rajzfilmünnep keretében. Ezt a dátumot érdemes megjegyezni: november 14., 17 óra és november 15. 10.30. A többi legyen meglepetés!

Balázsné Szabó Erzsébet megerősítette, az adventi készülődés idején is számíthatnak a magyardombegyháziak programokra.