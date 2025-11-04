november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sarkadi járás

46 perce

Kemény lombos tűzifát és barna kőszenet kapnak a rászorulók – videóval

Címkék#hírek#Sarkadi járásban#tűzifát kőszén#tűzifa#Kónya István

Most sem maradnak tüzelő nélkül a szűkölködők. Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka megosztotta, hogy a Sarkadi járás falvaiban kemény lombos tűzifát és barna kőszenet kapnak télire a rászorulók.

Licska Balázs

Összesen 31 millió forint támogatást kaptak a Sarkadi járásban az 5000 lélekszám alatti települések önkormányzatai, hogy a forrásból szociális céllal tüzelőt szerezzenek be – ismertette Kónya István a Facebook-oldalán közzétett videóban

Kónya István bejelentette, hogy a Sarkadi járás falvaiba is érkezik tűzifa
Kónya István bejelentette, hogy a Sarkadi járás falvaiba is érkezik tűzifa és barna kőszén. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Kónya István tanácsnok számolt be a jó hírről

A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka elmondta, hogy ebből összesen 901 erdei köbméter kemény lombos tűzifát és 1094 mázsa barna kőszenet vásároltak. A tüzelő folyamatosan érkezik, hogy a tél beállta előtt megkaphassák a leginkább rászorulók a segítséget.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Biztonságot nyújt a vidékiek számára az országos program

Hozzátette: az országos, vidéken megvalósuló program 2011-ben indult, az akkori 800 millió forintos keret mostanra az ötszörösére nőtt. Az elmúlt években a kormány összesen 58 milliárd forintot fordított arra, hogy a rászorulók télire tüzelőt kaphassanak. A program országosan több tízezer családon segít, teremt biztonságot számukra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu