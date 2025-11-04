Kemény lombos tűzifát és barna kőszenet kapnak a rászorulók – videóval

Összesen 31 millió forint támogatást kaptak a Sarkadi járásban az 5000 lélekszám alatti települések önkormányzatai, hogy a forrásból szociális céllal tüzelőt szerezzenek be – ismertette Kónya István a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Kónya István bejelentette, hogy a Sarkadi járás falvaiba is érkezik tűzifa és barna kőszén. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Kónya István tanácsnok számolt be a jó hírről

A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka elmondta, hogy ebből összesen 901 erdei köbméter kemény lombos tűzifát és 1094 mázsa barna kőszenet vásároltak. A tüzelő folyamatosan érkezik, hogy a tél beállta előtt megkaphassák a leginkább rászorulók a segítséget.

Biztonságot nyújt a vidékiek számára az országos program

Hozzátette: az országos, vidéken megvalósuló program 2011-ben indult, az akkori 800 millió forintos keret mostanra az ötszörösére nőtt. Az elmúlt években a kormány összesen 58 milliárd forintot fordított arra, hogy a rászorulók télire tüzelőt kaphassanak. A program országosan több tízezer családon segít, teremt biztonságot számukra.