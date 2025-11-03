Konfirmandus találkozóra érkeztek közeli s távoli településekről

Hajdan a csanádapácai templomban helyiek, gábortelepi, medgyesbodzási lakosok is konfirmáltak. A konfirmációs oktatásra akár a 4-5 kilométerre lévő tanyákról is begyalogoltak a gyerekek. A hétvégi konfirmandusok találkozóján ezek hangulatára is emlékeztek. Csanádapáca, Gábortelep, Békéscsaba , Orosháza, Gyula, Szentes, Medgyesegyháza, Szilvásvárad – onnan tértek vissza a résztvevők, akiket Szigethy Szilárd evangélikus lelkész köszöntött. Szentlélek jelenléte, az emlékezés, a hála hatotta át az alkalmat, ahol régi fotók is előkerültek, gyermekek éneke tette még meghittebbé a találkozót a sok beszélgetés mellett.

Csanádapácai evangélikusok megszervezték a konfirmandus találkozót. Fotó: Facebook