Evangélikusok

2 órája

Konfirmandus találkozóra érkeztek közeli s távoli településekről

Címkék#konfirmandus#csanádapácai#templomban#gyülekezet

A csanádapácai evangélikus gyülekezet megszervezte az egykori konfirmandusok találkozóját és istentiszteletet és szeretetvendégséget is tartottak. Molnár Lajos az evangélikusok a gyülekezeti termében egyháztörténeti kiállítást állított össze.

Csete Ilona

Hajdan a csanádapácai templomban helyiek, gábortelepi, medgyesbodzási lakosok is konfirmáltak. A konfirmációs oktatásra akár a 4-5 kilométerre lévő tanyákról is begyalogoltak a gyerekek. A hétvégi konfirmandusok találkozóján ezek hangulatára is emlékeztek. Csanádapáca, Gábortelep, Békéscsaba , Orosháza, Gyula, Szentes, Medgyesegyháza, Szilvásvárad – onnan tértek vissza a résztvevők, akiket Szigethy Szilárd evangélikus lelkész köszöntött. Szentlélek jelenléte, az emlékezés, a hála hatotta át az alkalmat, ahol régi fotók is előkerültek, gyermekek éneke tette még meghittebbé a találkozót a sok beszélgetés mellett.

Csanádapácai evangélikusok megszervezték a konfirmandus találkozót.
Csanádapácai evangélikusok megszervezték a konfirmandus találkozót. Fotó: Facebook

 

