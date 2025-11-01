Jamina: több mint 10 millió forintot költenek a biztonságra

A két jaminai zebra kialakítása a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság ülésén került szóba. Lefolytatták a szükséges beszerzési eljárást, egy békéscsabai cég tette a munkára a legkedvezőbb ajánlatot – bruttó 10,6 millió forinttal –, így ezt a kft.-t bízták meg a munkálatokkal.

Rövidesen indulhat a két jaminai zebra kialakítása, forgalmas helyeken válik biztonságosabbá a közlekedés. Fotó: Dinya Magdolna

A két jaminai zebra egy nagyobb csomag része volt

Ez a két kijelölt gyalogos-átkelőhely is egyébként annak a csomagnak a része volt, amelynek részeként zebrát alakítottak ki

a Kórház és a Telep utca,

a Kórház és a Dedinszky utca,

a Franklin és a Pataky László utca

kereszteződésében. Most pedig

a Tavasz és a Veres Péter utca sarkán, a népszerű parknál,

a Franklin és a Boglárka utca sarkán, a buszfordulónál

létesítenek egy-egy, azaz összesen két zebrát.

Opauszki Zoltán szerint fontos elősegíti a biztonságos közlekedést

Korábban Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő elmondta, hogy a két jaminai zebra az ő kezdeményezésére valósul meg: a terveket pár éve a képviselői kerete terhére készíttette el. Kiemelte, hogy nőtt az elmúlt években a forgalom, indokolt ilyen fejlesztésekkel elősegíteni a biztonságos közlekedést, azt, hogy akár nullára csökkenthessék a balesetek számát.