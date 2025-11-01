58 perce
Jamina: több mint 10 millió forintot költenek a biztonságra
Két forgalmas békéscsabai helyszínen alakítanak ki kijelölt gyalogos-átkelőhelyet. Hamarosan elindulhat a két jaminai zebra kialakítása, miután az illetékes bizottság döntött a kivitelezőről.
A két jaminai zebra kialakítása a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság ülésén került szóba. Lefolytatták a szükséges beszerzési eljárást, egy békéscsabai cég tette a munkára a legkedvezőbb ajánlatot – bruttó 10,6 millió forinttal –, így ezt a kft.-t bízták meg a munkálatokkal.
A két jaminai zebra egy nagyobb csomag része volt
Ez a két kijelölt gyalogos-átkelőhely is egyébként annak a csomagnak a része volt, amelynek részeként zebrát alakítottak ki
- a Kórház és a Telep utca,
- a Kórház és a Dedinszky utca,
- a Franklin és a Pataky László utca
kereszteződésében. Most pedig
- a Tavasz és a Veres Péter utca sarkán, a népszerű parknál,
- a Franklin és a Boglárka utca sarkán, a buszfordulónál
létesítenek egy-egy, azaz összesen két zebrát.
Opauszki Zoltán szerint fontos elősegíti a biztonságos közlekedést
Korábban Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő elmondta, hogy a két jaminai zebra az ő kezdeményezésére valósul meg: a terveket pár éve a képviselői kerete terhére készíttette el. Kiemelte, hogy nőtt az elmúlt években a forgalom, indokolt ilyen fejlesztésekkel elősegíteni a biztonságos közlekedést, azt, hogy akár nullára csökkenthessék a balesetek számát.
