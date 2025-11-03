november 3., hétfő

Gombakiállítás

15 perce

Élőben láthatták a könyvekből ismert mesegombát a gyerekek – galériával, videóval

Ehetők és mérgezők, kisebbek és nagyobbak. Rengetegféle gomba kapott helyet a Jaminai Gombász Klub gombakiállításán, amelyet hétfőn szerveztek a békéscsabai Jaminai Közösségi Házban. A klubot vezető Fazekas Erika elmondta, hogy mi alapján lehet megkülönböztetni a ránézésre teljesen egyforma, szinte megkülönböztethetetlen gombákat.

Licska Balázs

Halvány rókagomba, sötét trombitagomba, molyhos tinóru, lila pénzecskegomba, húsvörös nyálkagomba, júdásfülgomba  – igazából felsorolni is lehetetlen, annyiféle hangzatos nevű gomba kapott helyet a Jaminai Közösségi Házban a Jaminai Gombász Klub hétfői gombakiállításán. Voltak köztük

Általános iskolás gyerekek is ellátogattak a Jaminai Gombász Klub gombakiállítására.
Általános iskolás gyerekek is ellátogattak a Jaminai Gombász Klub gombakiállítására. Fotó: Bencsik Ádám
  • ehetők, mint az ízletes rizike és a bimbós pöfeteg,
  • de mérgezők is, mint a gyilkos galóca, a begöngyöltszélű cölöpgomba és a fenyves sisakgomba.

Két éve jött létre a Jaminai Gombász Klub  

– A Jaminai Gombász Klub két éve jött létre, egy előadássorozatot követően sikerült csapattá kovácsolni az érdeklődőket – mondta Fazekas Erika gombaszakellenőr. A klubvezető elmondta, hogy azóta is tartanak előadásokat, illetve kirándulásokon ugyancsak részt vesznek, akár több napos túrákat is vállalnak. 

Az elmúlt napokban gyűjtötték a gombakiállítás anyagát

A Jaminai Közösségi Házban hétfőn nyílt kiállításon szereplő gombák 70 százalékát az elmúlt napokban gyűjtötték Biharfüred és Pádis környékén, valamint Pósteleken. Elmondta, hogy a gombák beazonosítását tíz szakellenőr és szakellenőr-tanuló segítette, a munka több órán keresztül zajlott, mielőtt megnyílhatott a gombakiállítás az érdeklődők számára.

Rengetegféle gomba kapott helyet a tárlaton, voltak ugyanúgy ehetők, mint mérgezők is. Fotó: Bencsik Ádám

Rácsodálkozhattak, hogy mennyiféle gomba lelhető fel a környékben

A kíváncsiak között voltak általános iskolás gyermekek is. A tanulók nemcsak rácsodálkozhattak a tárlatot alaposan szemügyre véve, hogy milyen rengetegféle gomba található a környékben – felismerve köztük a mesegombát is –, hanem könyvek, gyűjtemények segítségével szintén bővíthették ismereteiket, sőt akár rajzolhattak, színezhettek is gombákat.

Jaminai Gombász Klub

Fotók: Bencsik Ádám

A gombák spóralenyomata olyan, mint az embernél az ujjlenyomat

Fazekas Erika elmondta, hogy a gombák sokféleképpen hasznosíthatók: felhasználhatók frissen, de akár savanyúság, lekvár és ételízesítő is készíthető belőlük. Felhívta a figyelmet, hogy szinte minden ehető gombához társul egy mérgező is. Az adott gomba beazonosításában segít az élőhelye, az, hogy hol lelték fel – fűben, fa mellett vagy fán –, hogy milyenek a külső jegyei, de van, amikor mikroszkópot is be kell vetni. Kiemelte: a gombák spóralenyomata olyan, mint az embernél az ujjlenyomat, azzal biztos, hogy megkülönböztethetők a nagyon hasonló fajok is.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
