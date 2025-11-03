Élőben láthatták a könyvekből ismert mesegombát a gyerekek – galériával, videóval

Halvány rókagomba, sötét trombitagomba, molyhos tinóru, lila pénzecskegomba, húsvörös nyálkagomba, júdásfülgomba – igazából felsorolni is lehetetlen, annyiféle hangzatos nevű gomba kapott helyet a Jaminai Közösségi Házban a Jaminai Gombász Klub hétfői gombakiállításán. Voltak köztük

Általános iskolás gyerekek is ellátogattak a Jaminai Gombász Klub gombakiállítására. Fotó: Bencsik Ádám

ehetők, mint az ízletes rizike és a bimbós pöfeteg,

de mérgezők is, mint a gyilkos galóca, a begöngyöltszélű cölöpgomba és a fenyves sisakgomba.

Két éve jött létre a Jaminai Gombász Klub

– A Jaminai Gombász Klub két éve jött létre, egy előadássorozatot követően sikerült csapattá kovácsolni az érdeklődőket – mondta Fazekas Erika gombaszakellenőr. A klubvezető elmondta, hogy azóta is tartanak előadásokat, illetve kirándulásokon ugyancsak részt vesznek, akár több napos túrákat is vállalnak.

Az elmúlt napokban gyűjtötték a gombakiállítás anyagát

A Jaminai Közösségi Házban hétfőn nyílt kiállításon szereplő gombák 70 százalékát az elmúlt napokban gyűjtötték Biharfüred és Pádis környékén, valamint Pósteleken. Elmondta, hogy a gombák beazonosítását tíz szakellenőr és szakellenőr-tanuló segítette, a munka több órán keresztül zajlott, mielőtt megnyílhatott a gombakiállítás az érdeklődők számára.

Rácsodálkozhattak, hogy mennyiféle gomba lelhető fel a környékben

A kíváncsiak között voltak általános iskolás gyermekek is. A tanulók nemcsak rácsodálkozhattak a tárlatot alaposan szemügyre véve, hogy milyen rengetegféle gomba található a környékben – felismerve köztük a mesegombát is –, hanem könyvek, gyűjtemények segítségével szintén bővíthették ismereteiket, sőt akár rajzolhattak, színezhettek is gombákat.