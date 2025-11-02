1 órája
Fontos út épül meg a kisgyermekes családok érdekében Békéscsabán
Új bölcsődét építenek Jaminában, az Erzsébet-lakóparknál, a repülőhíd lábánál. Ehhez kapcsolódva döntött egy fontos útépítés ügyében a békéscsabai illetékes bizottság.
Új bölcsődét építenek Jaminában, a repülőhíd lábánál, erről korábban is beszélt Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón. Most pedig a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság döntött ehhez kapcsolódva egy fontos beruházásról, egy útépítésről.
70 méteren 6 méter széles utat építenek a leendő jaminai bölcsődénél
Ádám Pál tanácsnok, a bizottság elnöke elmondta, hogy egy 6 méter széles és 70 méter hosszú utat építenek. Hat vállalkozástól kértek ajánlatot a kivitelezésre, a legkedvezőbbet egy békéscsabai cég nyújtotta, ami 26 millió forintról szól. A bizottság ülésén el is fogadták ezt.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján