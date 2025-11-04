Küszöbön a járvány: a hat évtizede gyógyító háziorvos megmondta, érdemes-e már oltatni

Sima megfázás vagy influenz: mindegy is, a nagymama nyugdíjas kora, egyéb betegségei, lánya az aktív, közösségi jelenléte, az egyetemista srác pedig a diákélet sokszínűsége, a mozgalmas társasági élete miatt döntött úgy, a védőoltás a megelőzést szolgálja. Országszerte elérhető és már igényelhető az ingyenes influenza elleni védőoltás. A 2025/2026-os szezonra gyártott influenza-oltóanyag kiszállítása lezárult, a vakcina országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető.

Az ingyenes influenza elleni védőoltás minden háziorvosi rendelőbe megérkezett. Fotó: MW-archívum

Kérjük időben az ingyenes influenza elleni védőoltást!

A védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére. Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel a vírus még nem terjed járványosan.

Mit tanácsol a tapasztalt háziorvos?

Dél-Békésben 62 éve szolgálja, gyógyítja a betegeit az aranykoszorús címzetes főorvos, dr. Cs. Tóth Zoltán kevermesi családorvos. Tapasztalatairól kérdeztük, miután az ő rendelőjében is elérhető a védőoltás.

– Félszázan már beadatták az ingyenes, influenza elleni védőoltást, ők vagy korábbi tapasztalásaik, illetve a lehetőségnek köszönhetően meghozták döntésüket. A többség azonban kivár, úgy látom, pedig azt tudni kell, hogy az oltóanyag a beadástól számított 2 hét után fejti ki védőhatását. Ezért is érdemes időben kérni az influenza elleni védőoltást. Én, és az asszisztensem is él a védőoltás adta lehetőséggel – nyilatkozta a doktor, aki különösen ajánlja ezt a példát követni

az idős korosztálynak,

a krónikus betegségekben szenvedőknek,

a cukorbetegeknek,

a szív- és érrendszeri betegségük miatt veszélyeztetett embereknek.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Még nincs influenza szezon

– Ajánlott a terhes édesanyáknak is beadatniuk a védőoltást, maguk és a babájuk védelme érdekében. Egyébként van oltóanyagunk kisgyermekek számára is, de nálunk annak a beadatása nem jellemző – fűzte hozzá a kevermesi háziorvos, aki úgy ítéli meg, az őszi szünet hossza miatt nem voltak sokáig nagyobb közösségekben a korosztályok, hétfői rendelésén se tapasztalt nagyobb betegforgalmat, nincs influenzajárvány. Cs. Tóth Zoltán azt javasolja olvasóinknak, ahogy ezt teszi betegeinek is: az immunrendszer megerősítésére szedjenek C- és D3 vitaminokat napi 2-3 ezer egységnyit.