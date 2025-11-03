1 órája
A legnagyobb mesterek ízeit hozta haza, aki betér cukrászdáiba, egy darab Európát is kóstol
Kis időre becsomagolta cukrász szívét, és útnak indult Olasz- és Franciaország felé — inspirálódni, kóstolni, tanulni és új ízeket hazahozni a vendégeknek. Minden egyes út új ötleteket, formákat és hangulatokat hoz, amikből aztán torták, sütemények, és talán egy kis varázslat is születik a szarvasi és a békéscsabai Ildikó Cukrászda műhelyében.
Amikor a szarvasi és békéscsabai Ildikó Cukrászda ajtaján belépünk, a vendéget nemcsak a sütemények–, hanem egy életforma illata is fogadja: a szenvedélyé, amely a legjobb alapanyagokból, precizitásból és megújulásból épül.
A francia gasztronómia szentélyében is járt
A cukrászda szíve, Urbán Ildikó cukrászmester, a Magyar Cukrász Ipartestület Békés vármegyei elnöke most egy időre félretette a habverőt és a díszítőcsövet, hogy útnak induljon. Nem pihenni, hanem, hogy új impulzusokkal térjen haza. Minden állomás egy-egy új történet, egy szelet élmény, ami később egy tortában vagy éppen egy szezonális süteményben ölt testet.
Az egyik első állomás a Musée Escoffier de l’Art Culinaire volt, a francia gasztronómia szentélye, ahol a modern konyhaművészet alapjait fektették le.
– Lenyűgöző volt látni, honnan indult ez az egész, amit mi ma természetesnek veszünk. A múlt megértése nélkül nincs jövő, és nincs fejlődés a cukrászatban sem – hangsúlyozta Ildikó.
Fejlődni, de nem elveszíteni a lelket
A következő állomás már az édes csokoládé birodalma volt: Pascal Lac műhelyében a kakaóbab feldolgozásától a kész bonbonig minden folyamatot maguk végeznek. „Amikor 2017-ben először jártam náluk, még egy kis csapat voltak. Mostanra világszínvonalú manufaktúrává nőttek, de a szenvedélyük mit sem változott. Ez a legnagyobb példa: fejlődni, de nem elveszíteni a lelket.” – mondta az Ildikó Cukrászda tulajdonosa.
A cukrászat univerzális nyelvében nem voltak akadályok
Egy másik emlékezetes napja Denis Matyasy, a világhírű francia mester műhelyében telt. A neves cukrász sok magyar tanfolyamot tartott, sőt, magyar gyökerekkel is büszkélkedhet.
– Az első képzésem épp az ő nevéhez kötődik. Akkor még tele voltam kérdésekkel és bizonytalansággal – hangsúlyozta. – Most pedig már együtt dolgozhattam vele – ez számomra nemcsak szakmai, hanem lelki mérföldkő.
A közös munka során a cukrászat univerzális nyelvében nem voltak akadályok. A mozdulatok, az alaposság, a precizitás ugyanazt a szenvedélyt tükrözték, amit Ildikó itthon is képvisel. „Néhány apró trükk, néhány mesterfogás elég volt ahhoz, hogy új inspirációval térjek haza. A szakma szépsége éppen ebben rejlik: mindig van mit tanulni.” – ecsetelte Ildikó.
Bepillanthatott egy nagyüzem kulisszái mögé is
A tanulmányút nem csak a műhelyekről szólt: Carpentras városában a Jouvand-ház üzemében bepillantást nyert egy nagyüzem kulisszái mögé, ahol pékáruk, csokoládék és kandírozott gyümölcsök készülnek. Nemcsak Európába, hanem egészen Japánig exportálnak. „Hihetetlen, mekkora szeretettel és igényességgel dolgoznak. Családi vállalkozásként indultak, és most is megőrizték a szívüket, még ha a világpiacra gyártanak is.” – ecsetelte.
Egy gesztenyefeldolgozóban is járt
Innen Marseille felé vezetett az út, ahol egy gesztenyefeldolgozó üzem fogadta. A hely különlegessége, hogy a kandírozott gesztenyét a világ számos pontjára exportálják. A cukrászmester kiemelte, minden egyes alapanyag mögött történetek, emberek, sorsok vannak. Ez adja az értéket, amit mi, cukrászok továbbadunk a vendégeinknek.
Már készülnek az újdonságok az Ildikó Cukrászda műhelyében
Most, hogy Ildikó hazatért, már új lendülettel vetette bele magát a munkába. „Tele vagyok ötletekkel. Új ízek, formák, textúrák születnek a fejemben – és persze a műhelyben is.” – mondta. – Már készülnek a friss őszi-téli újdonságok, amelyekben megjelenik a francia precizitás, az olasz életöröm és a magyar alaposság.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Az igazi mesterség, alázat nélkül csak rutin
A csapat közben otthon tartotta a frontot. „Hálás vagyok a kollégáimnak, akik helytálltak, amíg távol voltam – igazi csapat vagytok!” – hangsúlyozta. Az utazás kapcsán egy gondolat nagyon benne maradt: „Az igazi mesterség, alázat nélkül csak rutin – a megújulás viszont a szenvedélyből születik.” Aki tehát betér az Ildikó Cukrászdába, mostantól nemcsak süteményt kóstol, hanem egy darabot Európából is. Egy szeletet abból az inspirációból, amely a francia műhelyekben, az olasz cukrászdákban és egy szarvasi cukrász szívében született.