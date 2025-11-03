A négyből csak két katona neve ismert, akik a falut védve adták életüket

Új sírkereszteket állítottak annak a négy hősi halott katonának, akik 1944 őszén, a második világháború idején Biharugra védelmében estek el. Az egykori református temetőben koszorúkat helyeztek el, mécseseket gyújtottak az önkormányzat és a református egyházközség presbitériuma által szervezett, halottak napja alkalmából tartott megemlékezésen.

Új sírkereszteket állítottak, négy hősi halott katonára emlékeztek, akik Biharugra védelmében estek el a második világháború során. Fotó: Biharugra Facebook-oldala

Négy hősi halott katona nyugszik Biharugrán

Több mint két héten át zajlottak a harcok a településen és környékén, miután a második világháború végén, 1944. szeptember 28-án a front elérte Biharugrát. A magyarországi hadisírokról 1948-ban készült, jegyzői jelentésen alapuló összeírásban Biharugrán két ismert – Mészáros János és Holik János –, valamint két ismeretlen honvéd nyughelyét regisztrálták. A Magyar Néphadsereg által 1955-ben készített felmérés szerint a községben szintén négy, fejfával megjelölt hősi sír volt – ismertették Biharugra Facebook-oldalán.

1944. október 8-án vesztették életüket Biharugra védelmében

A 27 éves Holik János 1944. október 8-án halt hősi halált, holttestét az Ugrai-erdőn találták meg.

A 23 éves Mészáros János ugyancsak október 8-án vesztette életét, fejlövést kapott, holttestét a Vermes-részen találták meg hetekkel később.

Mellettük két azonosítatlan magyar honvédet találtak. Biharugrán emlékeztek továbbá a 24 éves Kollár Istvánra, aki 1944. október 7-én ugyancsak Biharugrán vesztette életét, fejlövés következtében. A tizedes a magyar királyi 10. felderítő osztályban szolgált, holtestét bajtársai kimenekítették a frontvonalból, Mezősason temették el.

A református lelkész emlékezett az egykori temetőben

Négy élet, akik 1944-ben, a háború zűrzavarában adták oda életüket; kötelességből, szeretetből és hűségből – emlékezett a hősi halott katonákra Nagy Viktor református lelkész. A nyughelyeik talán nem különíthetők el egymástól. A lelkük közös: a haza, az otthon, a magyarság és az emberség iránti szeretetben forrt össze. Az otthonhoz, hazához, nemzethez tartozás, az az iránti óvó szeretet a Biblia tanítása szerint is érték, erre számos példát találni.