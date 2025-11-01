Hihetetlen, ami a bérletekkel történik a jövő évi kolbászfesztiválra

Fény derült arra, hogy a 29. Csabai Kolbászfesztivált 2026. október 22-25. között rendezik meg. Mivel a 29-ekről van szó, a szervezők 290 Super Early Bird (nagyon korán, nagyon olcsón) négynapos bérletet dobtak piacra, ezek pillanatok alatt elkeltek 12 500 forintos áron. Ahogy a szervezők mondták, gyorsabban elfogytak, mint egy frissen sült kolbász.

Elindult tehát az Early Bird bérletárusítás, már valamivel magasabb, de még mindig nagyon kedvező áron, a készlet ugyanakkor ennél is véges.