Itt a válasz, tényleg beépíthetjük-e az előkertet és az oldalkertet

Az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló kormányrendelet az irányadó a kérdésekben, hogy milyen építkezéseknél kell építési engedélyt kérni vagy egyszerű bejelentést tenni – ismertették több polgármesteri hivatalban, hangsúlyozva, az építésügyi hatóság immár a vármegyei kormányhivatal alá tartozik. Az olyan építkezés, amelyhez nem kell építési engedély, és nincs szükség egyszerű bejelentésre sem, építési engedély nélkül indítható, és hoztak is példát melléképület-építésre és garázsépítésre. Kiemelték azonban, hogy a helyi építési szabályzat miatt lehetnek ebben a történetben is buktatók.

A helyi építési szabályzat ad választ Békéscsaba esetében is arra a kérdésre, mekkorának kell lennie az oldalkertnek, az előkertnek. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Milyen szabályok vonatkoznak az előkertekre, az oldalkertekre?

Kérdés az is, hogy az előkertekre és oldalkertekre milyen szabályok vonatkoznak, nemrég ugyanis ebben is volt változás.

Békéscsaba beépítésre szánt területeit építési övezetekre tagolták. A lakosságot elsősorban a lakóterületekkel, ezen belül feltehetően a családi házas beépítésű területekkel – kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) és falusias (Lf) lakóterületekkel – kapcsolatos előírások érintik, mivel a magánerős lakóházépítések itt jellemzőek – hangsúlyozták a békéscsabai polgármesteri hivatalban.

Fel kell lapozni a helyi építési szabályzatot az építkezés előtt

Békéscsaba településrendezési eszközeit, így a helyi építési szabályzatot (HÉSZ) is az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos állapotának második és harmadik fejezetével, valamint az ezekhez tartozó mellékletekkel együtt kell értelmezni. Az előkert és az oldalkert konkrét méretét minden telken az adott övezetre vonatkozó HÉSZ-előírás határozza meg. Ha a helyi építési szabályzat nem ír elő külön számot, akkor az OTÉK előírásait kell betartani.

Mekkorának kell lennie az előkertnek?

A kialakult területeken, amelyeket a HÉSZ az övezeti jelben K-val jelöl, főleg az illeszkedés követelményeit kell betartani. Azaz a szomszédos, meglévő épületeknek megfelelő, vagy a településrészre jellemző előkertméreteket kell kialakítani. Az előkert mérete tehát a kialakult állapothoz igazodik, ennek hiányában az OTÉK előírása lép életbe, amely 5 méter.