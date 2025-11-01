1 órája
Itt a válasz, tényleg beépíthetjük-e az előkertet és az oldalkertet
A közelmúltban változtak a szabályok, és immár egyértelmű, hogy milyen építkezéseknél van szükség építési engedélyre, mikor elegendő az egyszerű bejelentés, milyen helyzetekben nincs szükség egyikre sem. A Beol.hu most összeszedte, hogy milyen előírások vonatkoznak a helyi építési szabályzat alapján az előkertekre és az oldalkertekre, illetve azt, hogy azokban milyen építmények helyezhetők el.
Az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló kormányrendelet az irányadó a kérdésekben, hogy milyen építkezéseknél kell építési engedélyt kérni vagy egyszerű bejelentést tenni – ismertették több polgármesteri hivatalban, hangsúlyozva, az építésügyi hatóság immár a vármegyei kormányhivatal alá tartozik. Az olyan építkezés, amelyhez nem kell építési engedély, és nincs szükség egyszerű bejelentésre sem, építési engedély nélkül indítható, és hoztak is példát melléképület-építésre és garázsépítésre. Kiemelték azonban, hogy a helyi építési szabályzat miatt lehetnek ebben a történetben is buktatók.
Milyen szabályok vonatkoznak az előkertekre, az oldalkertekre?
Kérdés az is, hogy az előkertekre és oldalkertekre milyen szabályok vonatkoznak, nemrég ugyanis ebben is volt változás.
Békéscsaba beépítésre szánt területeit építési övezetekre tagolták. A lakosságot elsősorban a lakóterületekkel, ezen belül feltehetően a családi házas beépítésű területekkel – kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) és falusias (Lf) lakóterületekkel – kapcsolatos előírások érintik, mivel a magánerős lakóházépítések itt jellemzőek – hangsúlyozták a békéscsabai polgármesteri hivatalban.
Fel kell lapozni a helyi építési szabályzatot az építkezés előtt
Békéscsaba településrendezési eszközeit, így a helyi építési szabályzatot (HÉSZ) is az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos állapotának második és harmadik fejezetével, valamint az ezekhez tartozó mellékletekkel együtt kell értelmezni. Az előkert és az oldalkert konkrét méretét minden telken az adott övezetre vonatkozó HÉSZ-előírás határozza meg. Ha a helyi építési szabályzat nem ír elő külön számot, akkor az OTÉK előírásait kell betartani.
Mekkorának kell lennie az előkertnek?
A kialakult területeken, amelyeket a HÉSZ az övezeti jelben K-val jelöl, főleg az illeszkedés követelményeit kell betartani. Azaz a szomszédos, meglévő épületeknek megfelelő, vagy a településrészre jellemző előkertméreteket kell kialakítani. Az előkert mérete tehát a kialakult állapothoz igazodik, ennek hiányában az OTÉK előírása lép életbe, amely 5 méter.
Mekkorának kell lennie az oldalkertnek?
Az oldalkertek előírásai esetében hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ennél az értéknél a tűzvédelmi szabályokat is figyelembe kell venni. A legkisebb oldalkertméretekkel a szomszédos telkeken lévő épületek közötti – településképi, telepítési és tűzvédelmi szempontból is fontos – távolságot lehet szabályozni.
Az oldalkert mérete függ a beépítési módtól is. A lakóterületeken jellemzően oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú beépítést lehet megkülönböztetni. Az oldalkert legkisebb szélességéről a helyi építési szabályzat dönt.
- A HÉSZ szerint az oldalkert mérete szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén legalább az építési telekre megengedett legnagyobb építménymagasság mértékének fele, de legalább 3 méter, oldalhatáron álló beépítési mód esetén legalább az építési telekre megengedett legnagyobb építménymagasság mértéke, de legalább 6 méter kell, hogy legyen.
- Kialakult állapot esetében az oldalkert mérete oldalhatáron álló beépítés esetén a tényleges építménymagasság, amely kétharmadára csökkenthető, de ekkor sem lehet 4 méternél kisebb. Zártsorú beépítési mód esetén az oldalkert mérete nulla méter, azaz az épületek tűzfalai csatlakozással összeérhetnek. Ellenben ilyenkor is elő lehet írni, hogy az épületek zárt sorát helyenként szakítsák meg.
Számít, hogy Békéscsaba mely városrészében van a telek?
A békéscsabai polgármesteri hivatalban hangsúlyozták: az előkert és oldalkert mérete nem attól függ, hogy az adott ingatlan melyik városrészben, azaz Jaminában, Gerlán, Mezőmegyeren vagy éppen a Keleti-kertekben van, hanem attól, hogy melyik övezetben található. Az egyes városrészek többféle övezetet tartalmaznak, ugyanabban a városrészben is eltérhetnek az előírások. Kiemelték ismét: az aktuális, hatályos övezeti besorolást és a hozzá tartozó előírásokat a helyi építési szabályzat tartalmazza.
Lehet építkezni az előkertekben és az oldalkertekben?
Azt, hogy az előkertek és oldalkertek előírt legkisebb méretén belül milyen építményeket és miként lehet elhelyezni, a jelenlegi szabályozás szerint központi jogszabály határozza meg. Az építési helyet az építési övezet elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásai szerinti építési határvonalakkal kell meghatározni. Építési határvonalra helyezett épület, épületrész esetén az építési határvonalra a végleges külső – vakolt vagy burkolt – felületnek kell kerülnie. Az előírt legkisebb elő-, oldal- és hátsókertméretén belül épület, épületrész – bizonyos kivételektől eltekintve – nem állhat.
Bár építhetők az előkertek és oldalkertek előírt legkisebb méretén belül bizonyos építmények, ugyanakkor nem lehet elhelyezni például
- növénytermesztés céljára szolgáló kerti növényházat, fóliasátrat,
- kemencét, húsfüstölőt,
- állatkifutót,
- trágyatárolót, komposztálót,
- silót, valamint nem terepszint alatti és fedett kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztárolót,
- a helyi építési szabályzatban nem megengedett egyéb tárolóépítményt.
A polgármesteri hivatalban kiemelték: szinte minden eset egyedi
A polgármesteri hivatalban hangsúlyozták: az egyes esetek többségében egyediek, ezért azt javasolták a békéscsabaiaknak, hogy építkezések előtt egyeztessenek a szakemberekkel, szerezzék be a városépítészeti csoport és az építésügyi hatóság állásfoglalását bizonyos kérdésekben.
