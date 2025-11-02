20 perce
Karnevál és cukorkoponya: halottak napja a világ körül
November közeledtével a gyertyafény mellett a szeretet emléke is világít. A halottak napja nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos pontján különleges rituálékkal idézi fel az elhunytakat – a csendes pillanatoktól kezdve a színes, zenés ünnepekig.
Ahogy a november beköszönt, Magyarországon a halottak napja csendes, meghitt pillanatokat hoz: a családok a temetőkbe látogatnak, hogy tiszteletüket fejezzék ki elhunyt szeretteik iránt. Miközben a gyertyák fénye utat mutat a lelkeknek, érdemes körülnézni, hogyan emlékeznek a világ más tájain az elhunytakra. Nézzük, milyen hagyományok kísérik a halottak napját más országokban – a meghitt megemlékezéstől a színes, ünnepi rituálékig.
Halottak napja: csendes emlékezés kis hazánkban
Magyarországon a halottak napja (november 2.) csendes, meghitt megemlékezés. A családok ilyenkor a temetőkbe látogatnak, megtisztítják a sírokat, virágot és gyertyát visznek. A gyertya fénye a hagyomány szerint utat mutat a lelkeknek. Sok helyen már Mindenszentekkor (nov. 1.) fényárban úsznak a temetők.
Régen úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a halottak hazalátogatnak, ezért ételt hagytak nekik, és csendben, tisztelettel teltek az esték. Az utóbbi években viszont egyre népszerűbb lett a Halloween (okt. 31.), főleg a fiatalok körében: a jelmezes bulik, a töklámpások és a „trick or treat” programok jellemzők.
A legtöbben azonban különválasztják a kettőt:
- Halloween – vidám, játékos, nyugati hatású szórakozás.
- Halottak napja – meghitt, családi emlékezés.
Halottak napi szokások a világ körül
Más országokban különféle módon emlékeznek meg az elhunytakról. Van, ahol az emlékezés inkább ünnep: az emberek zenével, tánccal és színes díszítésekkel idézik fel szeretteiket, a temetőkben gyertyák helyett virágokkal és étellel terítenek a lelkeknek. Máshol közös lakomákat tartanak, mécseseket úsztatnak vízen, vagy lámpásokkal világítják meg az éjszakát, hogy „hazavezessék” a szellemeket. Bár a szokások eltérőek, a lényeg mindenütt ugyanaz: a szeretetteljes emlékezés és a kapcsolat megőrzése azokkal, akik már nincsenek köztünk.
Nézzük, mely országokban hogyan emlékeznek meg az elhunytakról.
Olaszország – Giorno dei Morti
- A családok sírokat látogatnak, virágokat és ételeket visznek ki.
- Sok helyen a gyerekek reggelre kis ajándékokat találnak az „elhunyt rokonoktól” – a hagyomány szerint ők hozzák az édességeket.
Anglia – All Souls’ Day / Halloween
- A régi halottak napi hagyományokat ma inkább a Halloween váltotta fel – játékos, jelmezes formában.
Spanyolország – Día de Todos los Santos
- A családok virágot visznek a sírokra és mandulás „szentcsontot” (huesos de santo) esznek.
Németország – Allerseelen
- Csendes megemlékezés virágokkal és gyertyákkal, főként katolikus vidéken.
Egyesült Államok – Halloween (október 31.)
- A halottak napjához kapcsolódó ősi kelta hagyományból (Samhain) ered.
- Ma inkább vidám, jelmezes, cukorkás ünnep, de gyökerei az elhunyt lelkek tiszteletére vezethetők vissza.
Mexikó – Día de los Muertos (A halottak napja)
- Az egyik legismertebb és legszínesebb hagyomány.
- November 1-2-án az elhunyt szeretteket „visszavárják” az élők világába.
- Cukorkoponyákat (calaveras), virágokat (főként narancssárga bársonyvirágot) és gyertyákat helyeznek el az oltárokon (ofrendas).
- Az utcákat parádék, tánc és zene tölti meg – ez az élet és halál körforgásának ünnepe.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Japán – Obon fesztivál (július–augusztus)
- Bár nem novemberben tartják, hasonló jelentőségű.
- Lámpásokkal hívják haza az elhunytak lelkeit, tánccal és zenével ünneplik az ősöket.
- A családok meglátogatják az ősök sírját, és táncos, zenés Obon-fesztiválokkal ünneplik őket.
Lengyelország – Zaduszki
Nagyon hasonló a magyar szokásokhoz.
- Az emberek mécsest gyújtanak, és virágot visznek a sírokra.
- Az egész ország temetői gyertyafényben úsznak – rendkívül meghitt látvány.
Franciaország – La Toussaint
- November 1-jén krizantémmal díszítik a sírokat – ez a gyász jelképe Franciaországban.
Kína – Qingming Jie
- Tavasszal tartják a „sírseprés ünnepét”: a családok ételt, teát és szellempénzt ajánlanak fel az ősöknek.
Görögország – Psychosavvato
- Az ortodox hívők többször is tartanak „lelkek szombatját”, búzából és mézből készült étellel emlékezve.
Fülöp-szigetek – Pangangaluluwa
- A halottak napját családi piknikkel a temetőkben töltik.
- A gyerekek házról házra járnak, dalokat énekelnek az elhunytakért, ami kicsit a halloweenre emlékeztet.