november 2., vasárnap

Achilles névnap

21°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezési szokások

20 perce

Karnevál és cukorkoponya: halottak napja a világ körül

Címkék#emlékezés#Halottak Napja#virág#lámpás#tánc#gyertya#ünnep

November közeledtével a gyertyafény mellett a szeretet emléke is világít. A halottak napja nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos pontján különleges rituálékkal idézi fel az elhunytakat – a csendes pillanatoktól kezdve a színes, zenés ünnepekig.

Beol.hu

Ahogy a november beköszönt, Magyarországon a halottak napja csendes, meghitt pillanatokat hoz: a családok a temetőkbe látogatnak, hogy tiszteletüket fejezzék ki elhunyt szeretteik iránt. Miközben a gyertyák fénye utat mutat a lelkeknek, érdemes körülnézni, hogyan emlékeznek a világ más tájain az elhunytakra. Nézzük, milyen hagyományok kísérik a halottak napját más országokban – a meghitt megemlékezéstől a színes, ünnepi rituálékig.

Halottak napja: így emlékeznek elhunyt szeretteikre a világon
Halottak napja itthon és a világ körül Fotó: Bencsik Ádám-archív

Halottak napja: csendes emlékezés kis hazánkban

Magyarországon a halottak napja (november 2.) csendes, meghitt megemlékezés. A családok ilyenkor a temetőkbe látogatnak, megtisztítják a sírokat, virágot és gyertyát visznek. A gyertya fénye a hagyomány szerint utat mutat a lelkeknek. Sok helyen már Mindenszentekkor (nov. 1.) fényárban úsznak a temetők.

Régen úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a halottak hazalátogatnak, ezért ételt hagytak nekik, és csendben, tisztelettel teltek az esték. Az utóbbi években viszont egyre népszerűbb lett a Halloween (okt. 31.), főleg a fiatalok körében: a jelmezes bulik, a töklámpások és a „trick or treat” programok jellemzők.

A legtöbben azonban különválasztják a kettőt:

  • Halloween – vidám, játékos, nyugati hatású szórakozás.
  • Halottak napja – meghitt, családi emlékezés.

Halottak napi szokások a világ körül

Más országokban különféle módon emlékeznek meg az elhunytakról. Van, ahol az emlékezés inkább ünnep: az emberek zenével, tánccal és színes díszítésekkel idézik fel szeretteiket, a temetőkben gyertyák helyett virágokkal és étellel terítenek a lelkeknek. Máshol közös lakomákat tartanak, mécseseket úsztatnak vízen, vagy lámpásokkal világítják meg az éjszakát, hogy „hazavezessék” a szellemeket. Bár a szokások eltérőek, a lényeg mindenütt ugyanaz: a szeretetteljes emlékezés és a kapcsolat megőrzése azokkal, akik már nincsenek köztünk. 

Nézzük, mely országokban hogyan emlékeznek meg az elhunytakról.

Olaszország – Giorno dei Morti

  • A családok sírokat látogatnak, virágokat és ételeket visznek ki.
  • Sok helyen a gyerekek reggelre kis ajándékokat találnak az „elhunyt rokonoktól” – a hagyomány szerint ők hozzák az édességeket.

Anglia – All Souls’ Day / Halloween

  • A régi halottak napi hagyományokat ma inkább a Halloween váltotta fel – játékos, jelmezes formában.

Spanyolország – Día de Todos los Santos

  • A családok virágot visznek a sírokra és mandulás „szentcsontot” (huesos de santo) esznek.

Németország – Allerseelen

  • Csendes megemlékezés virágokkal és gyertyákkal, főként katolikus vidéken.

Egyesült Államok – Halloween (október 31.)

  • A halottak napjához kapcsolódó ősi kelta hagyományból (Samhain) ered.
  • Ma inkább vidám, jelmezes, cukorkás ünnep, de gyökerei az elhunyt lelkek tiszteletére vezethetők vissza.

Mexikó – Día de los Muertos (A halottak napja)

  • Az egyik legismertebb és legszínesebb hagyomány.
  • November 1-2-án az elhunyt szeretteket „visszavárják” az élők világába.
  • Cukorkoponyákat (calaveras), virágokat (főként narancssárga bársonyvirágot) és gyertyákat helyeznek el az oltárokon (ofrendas).
  • Az utcákat parádék, tánc és zene tölti meg – ez az élet és halál körforgásának ünnepe.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Japán – Obon fesztivál (július–augusztus)

  • Bár nem novemberben tartják, hasonló jelentőségű.
  • Lámpásokkal hívják haza az elhunytak lelkeit, tánccal és zenével ünneplik az ősöket.
  • A családok meglátogatják az ősök sírját, és táncos, zenés Obon-fesztiválokkal ünneplik őket.

Lengyelország – Zaduszki

Nagyon hasonló a magyar szokásokhoz.

  • Az emberek mécsest gyújtanak, és virágot visznek a sírokra.
  • Az egész ország temetői gyertyafényben úsznak – rendkívül meghitt látvány.

Franciaország – La Toussaint

  • November 1-jén krizantémmal díszítik a sírokat – ez a gyász jelképe Franciaországban.

Kína – Qingming Jie

  • Tavasszal tartják a „sírseprés ünnepét”: a családok ételt, teát és szellempénzt ajánlanak fel az ősöknek.

Görögország – Psychosavvato

  • Az ortodox hívők többször is tartanak „lelkek szombatját”, búzából és mézből készült étellel emlékezve.

Fülöp-szigetek – Pangangaluluwa

  • A halottak napját családi piknikkel a temetőkben töltik.
  • A gyerekek házról házra járnak, dalokat énekelnek az elhunytakért, ami kicsit a halloweenre emlékeztet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu