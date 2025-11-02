Karnevál és cukorkoponya: halottak napja a világ körül

Ahogy a november beköszönt, Magyarországon a halottak napja csendes, meghitt pillanatokat hoz: a családok a temetőkbe látogatnak, hogy tiszteletüket fejezzék ki elhunyt szeretteik iránt. Miközben a gyertyák fénye utat mutat a lelkeknek, érdemes körülnézni, hogyan emlékeznek a világ más tájain az elhunytakra. Nézzük, milyen hagyományok kísérik a halottak napját más országokban – a meghitt megemlékezéstől a színes, ünnepi rituálékig.

Halottak napja itthon és a világ körül Fotó: Bencsik Ádám-archív

Halottak napja: csendes emlékezés kis hazánkban

Magyarországon a halottak napja (november 2.) csendes, meghitt megemlékezés. A családok ilyenkor a temetőkbe látogatnak, megtisztítják a sírokat, virágot és gyertyát visznek. A gyertya fénye a hagyomány szerint utat mutat a lelkeknek. Sok helyen már Mindenszentekkor (nov. 1.) fényárban úsznak a temetők.

Régen úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a halottak hazalátogatnak, ezért ételt hagytak nekik, és csendben, tisztelettel teltek az esték. Az utóbbi években viszont egyre népszerűbb lett a Halloween (okt. 31.), főleg a fiatalok körében: a jelmezes bulik, a töklámpások és a „trick or treat” programok jellemzők.

A legtöbben azonban különválasztják a kettőt:

Halloween – vidám, játékos, nyugati hatású szórakozás.

– vidám, játékos, nyugati hatású szórakozás. Halottak napja – meghitt, családi emlékezés.

Halottak napi szokások a világ körül

Más országokban különféle módon emlékeznek meg az elhunytakról. Van, ahol az emlékezés inkább ünnep: az emberek zenével, tánccal és színes díszítésekkel idézik fel szeretteiket, a temetőkben gyertyák helyett virágokkal és étellel terítenek a lelkeknek. Máshol közös lakomákat tartanak, mécseseket úsztatnak vízen, vagy lámpásokkal világítják meg az éjszakát, hogy „hazavezessék” a szellemeket. Bár a szokások eltérőek, a lényeg mindenütt ugyanaz: a szeretetteljes emlékezés és a kapcsolat megőrzése azokkal, akik már nincsenek köztünk.

Nézzük, mely országokban hogyan emlékeznek meg az elhunytakról.

Olaszország – Giorno dei Morti

A családok sírokat látogatnak, virágokat és ételeket visznek ki.

Sok helyen a gyerekek reggelre kis ajándékokat találnak az „elhunyt rokonoktól” – a hagyomány szerint ők hozzák az édességeket.

Anglia – All Souls’ Day / Halloween

A régi halottak napi hagyományokat ma inkább a Halloween váltotta fel – játékos, jelmezes formában.

Spanyolország – Día de Todos los Santos

A családok virágot visznek a sírokra és mandulás „szentcsontot” (huesos de santo) esznek.

Németország – Allerseelen

Csendes megemlékezés virágokkal és gyertyákkal, főként katolikus vidéken.

Egyesült Államok – Halloween (október 31.)

A halottak napjához kapcsolódó ősi kelta hagyományból (Samhain) ered.

Ma inkább vidám, jelmezes, cukorkás ünnep, de gyökerei az elhunyt lelkek tiszteletére vezethetők vissza.

Mexikó – Día de los Muertos (A halottak napja)

Az egyik legismertebb és legszínesebb hagyomány.

November 1-2-án az elhunyt szeretteket „visszavárják” az élők világába.

Cukorkoponyákat (calaveras), virágokat (főként narancssárga bársonyvirágot) és gyertyákat helyeznek el az oltárokon (ofrendas).

Az utcákat parádék, tánc és zene tölti meg – ez az élet és halál körforgásának ünnepe.

Japán – Obon fesztivál (július–augusztus)

Bár nem novemberben tartják, hasonló jelentőségű.

Lámpásokkal hívják haza az elhunytak lelkeit, tánccal és zenével ünneplik az ősöket.

A családok meglátogatják az ősök sírját, és táncos, zenés Obon-fesztiválokkal ünneplik őket.

Lengyelország – Zaduszki