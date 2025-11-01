42 perce
Minden eddiginél többen ijesztgették a fényesi lakosokat – galériával, videóval
Több mint százan meneteltek Békéscsaba-Fényesen szombat délután. Az ötödik fényesi halloween járáson résztvevő családok számos, néhol extrém elemekkel tarkított programon szórakozhattak.
Dinya Gábor főszervező a Beol.hu-nak elmondta, 2019-ben „Csokit vagy csalunk!" jelszóval alig nyolc gyerekkel indult el a kezdeményezés, a tavalyi évben azonban már 40-50 fővel mentek végig az utcákon a fényesi halloween járás alkalmával. Mint fogalmazott, a megnövekedett érdeklődés miatt idén a gyerekkori barátai is besegítettek neki a szervezésben, így szombaton már több mint százan vonultak. Kiemelte, hogy ezúttal számos attrakcióval készültek az érdeklődők számára a Veszely csárdánál lévő benzinkút mögötti területen, ami a rendezvény főhadiszállása is volt egyben, ugyanis a menet innen indult és ide is érkezett vissza. Voltak többek között légvárak, ügyességi játékok, minidiszkó, emellett az utcán különböző installációk, rendőrautó-helyszínelő, „hullakocsi”, kigyulladt furgon, illetve a levegőben sárkányrepülő színesítette a programot.
Rengeteg érdeklődőt vonzott az ötödik fényesi halloween járás
A halloween járásra ezúttal is számos környékbeli család érkezett. A 9 éves fényesi Rózsa Botond – aki idén vámpírfarkasnak öltözött be – elmesélte, hogy családjával már nem először vettek részt a rendezvényen, ezúttal öten jöttek.
Hallloween járás FényesenFotók: Dinya Magdolna
– Ilyenkor bekopogunk a házakba, ijesztgetünk és kapunk érte csokit. Én minden évben nagyon élvezem a halloweent, nagyon szeretem ezt a hagyományt – jegyezte meg.
A szervezők azt ígérik, jövőre még látványosabb és izgalmasabb programmal készülnek, igazi fesztiválhangulatot teremtve Fényesre.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Inkább ne is lássuk, milyen belülről ez a páncélozott szörnyeteg – videóval