Minden eddiginél többen ijesztgették a fényesi lakosokat – galériával, videóval

Dinya Gábor főszervező a Beol.hu-nak elmondta, 2019-ben „Csokit vagy csalunk!" jelszóval alig nyolc gyerekkel indult el a kezdeményezés, a tavalyi évben azonban már 40-50 fővel mentek végig az utcákon a fényesi halloween járás alkalmával. Mint fogalmazott, a megnövekedett érdeklődés miatt idén a gyerekkori barátai is besegítettek neki a szervezésben, így szombaton már több mint százan vonultak. Kiemelte, hogy ezúttal számos attrakcióval készültek az érdeklődők számára a Veszely csárdánál lévő benzinkút mögötti területen, ami a rendezvény főhadiszállása is volt egyben, ugyanis a menet innen indult és ide is érkezett vissza. Voltak többek között légvárak, ügyességi játékok, minidiszkó, emellett az utcán különböző installációk, rendőrautó-helyszínelő, „hullakocsi”, kigyulladt furgon, illetve a levegőben sárkányrepülő színesítette a programot.

Több mint százan vonultak az utcákon szombaton a fényesi halloween járáson. Fotó: Beol.hu

Rengeteg érdeklődőt vonzott az ötödik fényesi halloween járás

A halloween járásra ezúttal is számos környékbeli család érkezett. A 9 éves fényesi Rózsa Botond – aki idén vámpírfarkasnak öltözött be – elmesélte, hogy családjával már nem először vettek részt a rendezvényen, ezúttal öten jöttek.