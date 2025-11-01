november 1., szombat

Programváltozás

1 órája

Csapadékhiány miatt a darvak nem találnak megfelelő pihenőhelyet

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, daru, csapadékhiány

A csapadékhiány a nemzeti park Fehértó részterületén okoz programváltozást. A darules elmarad – erre hívják fel a természetbarátok figyelmét.

Csete Ilona

Programváltozás az igazgatóság „Darules a kardoskúti Fehértónál” című programjában. – Tájékoztatjuk vendégeinket: tekintettel az elmúlt hetek időjárására, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság november elsejére, illetve november 8-ára tervezett darules programja elmarad. Remélhetőleg a következő időszakban érkezik annyi csapadék a nemzeti park Fehértó részterületére, hogy a jelenleg tőlünk északabbra állomásozó darvak megfelelő pihenőhelyet találjanak itt és a november 15., 22. 29. daruleseket meg tudjuk tartani – írták bejegyzésükben.

Darvak a pusztában. Fotó: Facebook

A Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma előzetes bejelentkezéssel természetesen folyamatosan látogatható. További információ: Palcsek István Szilárd természetvédelmi őrkerület-vezetőnél kapható.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

