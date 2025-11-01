Csapadékhiány miatt a darvak nem találnak megfelelő pihenőhelyet

Programváltozás az igazgatóság „Darules a kardoskúti Fehértónál” című programjában. – Tájékoztatjuk vendégeinket: tekintettel az elmúlt hetek időjárására, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság november elsejére, illetve november 8-ára tervezett darules programja elmarad. Remélhetőleg a következő időszakban érkezik annyi csapadék a nemzeti park Fehértó részterületére, hogy a jelenleg tőlünk északabbra állomásozó darvak megfelelő pihenőhelyet találjanak itt és a november 15., 22. 29. daruleseket meg tudjuk tartani – írták bejegyzésükben.

Darvak a pusztában. Fotó: Facebook

A Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma előzetes bejelentkezéssel természetesen folyamatosan látogatható. További információ: Palcsek István Szilárd természetvédelmi őrkerület-vezetőnél kapható.