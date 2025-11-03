Bárki igényelheti
1 órája
Különleges program indul a városban, ingyen adják a fát
A lakosok többféle facsemete közül választhatnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata faültetési programot hirdet – közölte Facebook-oldalán Toldi Balázs polgármester. Ismertette: a lakosok számára ingyenesen elérhetőek az alábbi konténeres, illetve földlabdás facsemeték:
- gömbjuhar (Acer platanoides 'Globosum') méret: 6/8,
- gömbkőris (Fraxinus ornus 'Mecsek') méret: 8/10,
- kislevelű hárs (Tilia cordata) méret: 8/10.
Mint írta, bárki leadhatja igényét a készlet erejéig. Az igénylést az alábbi e-mail-címen lehet benyújtani (fafajta és darabszám megjelölésével):
A facsemetéket személyesen Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt november 5-6. és 12-13. napján 8 és 15 óra között lehet átvenni.
Ezt ne hagyja ki!Válaszok
13 órája
Kiderült, készül-e Gyulán betelepedési rendelet és a vármegyében van-e ilyen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre