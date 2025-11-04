33 perce
Őszi színek, történelmi tájak – felejthetetlen erdélyi túra a legnagyobb létszámú nyugdíjas közösséggel
Mire kipihenik egy túra élményekben, látnivalókban gazdag fáradalmait, máris tervezik, szervezik a következő kirándulást. Ennek a városnak ők a legnagyobb létszámú civil közössége. Nyitottságuk, a megismerés iránti vágyuk, fiatalos lendületük irigylésre méltó. Mutatjuk is, legutóbb merre túráztak.
Az orosházi nyugdíjasház aktív közössége 6 napon át ismerkedett a természeti és épített csodákkal, látnivalókkal. Félszáz nyugdíjas az erdélyi túra keretében 1400 kilométert tett meg. Az ősz páratlan szépségűvé festette számukra az erdőket, a hegyeket, a patakokat a majd 1400 kilométeres túrán.
Erdélyi túra őszi csodákkal
Ismerkedtek kastélyokkal, templomokkal, városokkal, jártak múzeumokban. Koszorúztak Aradon, Máriaradnán a kegytemplomot tekintették meg, majd Tordát érintve tartottak egy megállót Marosvásárhelyen. Meglátogatták Borszéket, a Gyilkos-tó, a Békás-szoros látványa is lenyűgözte az utazókat.
Székelyföld közepe felé haladva Madéfalván az áldozatok emlékoszlopára felkötötték a nemzeti szalagos fa táblácskájukat, Csíksomlyón a kegytemplom, illetve Csíkszeredán a Makovecz-féle templomban is látogatást tettek, ahogy Tolvajos tetőn a hármas keresztnél.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Székelyföldi barangolás a nyugdíjasház tagjaival
Majd Farkaslakán Tamási Áron sírjánál helyezték el kis táblájukat. Jutott idő székelyudvarhelyi városnézésre is. Erős Károly, a civil szervezet, az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének az elnöke szervezte az erdélyi túrát s gondolt a hazatérés útvonalára is.
Hazafelé a Korondon és Nyárádszeredán tartott megálló után kihagyhatatlan volt a marosvásárhelyi program. Körösfőn pedig Vasvári Pál és mártírtársai emlékére emelt kopjafára helyeztek el emlékszalagot az orosháziak.
Az iszonyú aszály miatt lépniük kell: nagy változások a Békés vármegyei vadászoknál