Őszi színek, történelmi tájak – felejthetetlen erdélyi túra a legnagyobb létszámú nyugdíjas közösséggel

Az orosházi nyugdíjasház aktív közössége 6 napon át ismerkedett a természeti és épített csodákkal, látnivalókkal. Félszáz nyugdíjas az erdélyi túra keretében 1400 kilométert tett meg. Az ősz páratlan szépségűvé festette számukra az erdőket, a hegyeket, a patakokat a majd 1400 kilométeres túrán.

Az orosházi nyugdíjasház tagjai erdélyi túrájukon megtettek 1400 kilométert. Fotó: BMH

Erdélyi túra őszi csodákkal

Ismerkedtek kastélyokkal, templomokkal, városokkal, jártak múzeumokban. Koszorúztak Aradon, Máriaradnán a kegytemplomot tekintették meg, majd Tordát érintve tartottak egy megállót Marosvásárhelyen. Meglátogatták Borszéket, a Gyilkos-tó, a Békás-szoros látványa is lenyűgözte az utazókat.

Székelyföld közepe felé haladva Madéfalván az áldozatok emlékoszlopára felkötötték a nemzeti szalagos fa táblácskájukat, Csíksomlyón a kegytemplom, illetve Csíkszeredán a Makovecz-féle templomban is látogatást tettek, ahogy Tolvajos tetőn a hármas keresztnél.

Erdélyi túra során koszorúztak. Fotó: BMH

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Székelyföldi barangolás a nyugdíjasház tagjaival

Majd Farkaslakán Tamási Áron sírjánál helyezték el kis táblájukat. Jutott idő székelyudvarhelyi városnézésre is. Erős Károly, a civil szervezet, az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének az elnöke szervezte az erdélyi túrát s gondolt a hazatérés útvonalára is.

Hazafelé a Korondon és Nyárádszeredán tartott megálló után kihagyhatatlan volt a marosvásárhelyi program. Körösfőn pedig Vasvári Pál és mártírtársai emlékére emelt kopjafára helyeztek el emlékszalagot az orosháziak.