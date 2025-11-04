Tűz, menekülés és titok: felgyújtotta házát, majd eltűnt a Körös-parton – rejtélyes férfit keres a rendőrség

Az 50 éves körösladányi férfit eltűnés miatt körözik, szerepel a rendőrségi adatbázisban is. Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn reggel egy tanya 150 négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.

Eltűnés miatt körözik, a gépkocsiját is a férfi gyújthatta fel. Fotó: Olvasói felvétel

Eltűnés miatt körözik, nagy erőkkel keresik

Megkeresésünkre Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője közölte, az 50 éves férfi körözését eltűnés miatt rendelte el a Szeghalmi Rendőrkapitányság. A tűzesetek okát, körülményeit a katasztrófavédelem és a rendőrség vizsgálja, a két hatóság a férfi keresésében is együttműködik.

Drámai mentés az út mentén: trágyaszállító traktor borult az árokba

Váratlan esemény zavarta meg a forgalmat Bélmegyer közelében: egy mezőgazdasági jármű okozott fennakadást az úton.

Egy mezőgazdasági jármű okozott fennakadást. Fotó: Illusztráció

Hétfő reggel Bélmegyer térségében egy trágyát szállító traktor letért az útról és az árokba csúszott. A járművet egyedül vezető sofőr saját erejéből el tudta hagyni a fülkét. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a traktort. A mentők a férfit kórházba szállították megfigyelésre. A baleset idején az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

Szóltak, hogy tegye rendbe az árkot, ha nem teszi, bírságot is kaphat

Fontos kötelezettségre hívta fel a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat. A felhívás a vízelvezető árkok tisztításáról szól. Több 10 ezer forintos bírságot is kaphat az, aki csak vállat ránt.

A vízelvezető árkok tisztítására hívta fel a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat. Fotó: MW

Újból felhívta a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat a kapubejárók alatti átereszek és az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztítására. Továbbra is hatályban van ugyanis egy helyi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet.

Békés vármegye védelméért sokat tett személyiségeket ismertek el – galériával

Átadták a Békés Vármegye Védelméért kitüntető címeket és elismeréseket kedden délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A díjakat a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság második félévi ülésén vehették át a kitüntetettek.