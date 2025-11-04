2 órája
Tűz, menekülés és titok: felgyújtotta házát, majd eltűnt a Körös-parton – rejtélyes férfit keres a rendőrség
Rejtélyes ügy borzolja a kedélyeket a vármegyében. A gyújtogató körösladányi férfinak a Körös-parton veszett nyoma, eltűnés miatt körözik. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. november 4-én.
Az 50 éves körösladányi férfit eltűnés miatt körözik, szerepel a rendőrségi adatbázisban is. Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn reggel egy tanya 150 négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.
Eltűnés miatt körözik, nagy erőkkel keresik
Megkeresésünkre Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője közölte, az 50 éves férfi körözését eltűnés miatt rendelte el a Szeghalmi Rendőrkapitányság. A tűzesetek okát, körülményeit a katasztrófavédelem és a rendőrség vizsgálja, a két hatóság a férfi keresésében is együttműködik.
A részleteken ebben a cikkükben olvashatják.
Drámai mentés az út mentén: trágyaszállító traktor borult az árokba
Váratlan esemény zavarta meg a forgalmat Bélmegyer közelében: egy mezőgazdasági jármű okozott fennakadást az úton.
Hétfő reggel Bélmegyer térségében egy trágyát szállító traktor letért az útról és az árokba csúszott. A járművet egyedül vezető sofőr saját erejéből el tudta hagyni a fülkét. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a traktort. A mentők a férfit kórházba szállították megfigyelésre. A baleset idején az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.
Szóltak, hogy tegye rendbe az árkot, ha nem teszi, bírságot is kaphat
Fontos kötelezettségre hívta fel a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat. A felhívás a vízelvezető árkok tisztításáról szól. Több 10 ezer forintos bírságot is kaphat az, aki csak vállat ránt.
Újból felhívta a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat a kapubejárók alatti átereszek és az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztítására. Továbbra is hatályban van ugyanis egy helyi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet.
Békés vármegye védelméért sokat tett személyiségeket ismertek el – galériával
Átadták a Békés Vármegye Védelméért kitüntető címeket és elismeréseket kedden délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A díjakat a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság második félévi ülésén vehették át a kitüntetettek.
A Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság keddi ülésén több kimagasló személyiség részesült elismerésben.
Ezt minden autósnak tudnia kell: lezárják a 44-est
Sokáig csak álomnak tűnt, 2025 tavaszára teljesen elkészült az útszakasz, ami összeköti Békéscsabát és Kecskemétet. Most azonban lezárják a 44-est.
A 4-est pontosan 10 és 12 óra között zárják le november 5-én, szerdán. További részletekről ebben a cikkünkben olvashat.
Áram nélkül marad több településrész
Már ma sincs sok helyen áram, szerdán és csütörtökön, illetve jövő héten ugyancsak jó néhány helyen szünetel majd a villamosenergia-szolgáltatás. Mutatjuk, hogy mely helyeken nem lesz áram.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. ezúton tájékoztatja Gyula lakosságát, hogy az alábbi felhasználási helyeket ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakokban, így ezeken a helyeken nem lesz áram.
Üvegszilánkok borították az Andrássy utat, kijárási tilalmat rendeltek el
Október 23. a győzelemről, a november 4. utáni időszak pedig a megtorlásról szólt. Az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne volt Békéscsabán a Kazinczy utcai egykori laktanya épülete is. Itt emlékeztek kedden az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, többek között Mány Erzsébetre és Farkas Mihályra.