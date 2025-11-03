Sötét vizű csatorna, pusztuló halak: kiderült hogy mi történt az Élővíz-csatornán – galériával, videóval

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) Facebook-oldalán adott tájékoztatást az Élővíz-csatorna több szakaszát érintő kritikus vízminőségről.

Az Élővíz-csatorna vizén felmerülő problémákkal napok óta küzdenek. Fotó: KHESZ

Az Élővíz-csatorna: pipáló halakkal jelentkezett a probléma

– A probléma napokkal ezelőtt a gyulai szakaszon a halak pipálásával jelentkezett, amit az elmúlt hét elejétől a békéscsabai felső, később a városi szakaszon is tapasztaltak, majd hétfőn este már Békésen is észlelték – emelték ki a KHESZ oldalán.

Mi okozza a gondokat?

A részletekről kifejtették, a víz láthatóan sötét színű, a probléma fő oka az Élővíz-csatorna vizének alacsony oldott oxigéntartalma, ami a benne élő halak élettani minimuma alatt van. Ezért láthatók a csatorna vízfelszínén kisebb-nagyobb pipáló, agonizáló halak.

– A jelenség nem ismeretlen számunkra, hiszen az elmúlt években néhányszor előfordult a mostanihoz hasonló vízminőségi helyzet, de azok rövid időn belül, enyhébb lefolyással, halpusztulás nélkül, vagy elenyésző mennyiségű hal pusztulása mellett hárultak el – tették hozzá. – A kialakult helyzet fő oka a csatorna vizében lévő szerves anyagok bomlása, ami elvonja a víztestben lévő oldott oxigént.

Ez az őszi időszakban

a szeles idő,

a vízfelszínre lehullott falevelek

és a korábbi rövid idő alatt intenzíven hullott csapadék után fordul elő.

Az aszályos időjárási periódus miatt a Fehér-Körös alacsonyabb vízhozama a helyzetet csak csekély mértékben tudja javítani.

Úgy tudják, szennyezőanyag nem jutott a csatornába

A KHESZ ismeretei szerint külső forrásból bebocsátott szennyezőanyag nem jutott be a csatornába. Ez azért is fontos, mert a különböző fórumokon erről is születtek találgatások. A csatornán több helyről vízmintát vettek, amit elemzés céljából vízvizsgáló laboratóriumba szállítottak.