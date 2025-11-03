november 3., hétfő

Kritikus vízminőség

2 órája

Sötét vizű csatorna, pusztuló halak: kiderült hogy mi történt az Élővíz-csatornán – galériával, videóval

Címkék#Élővíz-csatorna#Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetség#békéscsabai#víz

A probléma napokkal ezelőtt a gyulai szakaszon a halak „pipálásával” jelentkezett, az elmúlt hét elejétől a békéscsabai felső, később a városi szakaszon is tapasztalható lett, majd vasárnap este már Békésen is észlelték. Kritikus a vízminőség az Élővíz-csatorna békéscsabai és gyulai szakaszán. A téma a különböző fórumokon is óriási érdeklődést, számos hozzászólást váltott ki. Itt vannak az okok, és mutatjuk, hogy mennyi ideig állhat fenn ez az állapot.

Papp Gábor

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) Facebook-oldalán adott tájékoztatást az Élővíz-csatorna több szakaszát érintő kritikus vízminőségről.

Az Élővíz-csatorna vizén felmerülő problémák
Az Élővíz-csatorna vizén felmerülő problémákkal napok óta küzdenek. Fotó: KHESZ

Az Élővíz-csatorna: pipáló halakkal jelentkezett a probléma  

– A probléma napokkal ezelőtt a gyulai szakaszon a halak pipálásával jelentkezett, amit az elmúlt hét elejétől a békéscsabai felső, később a városi szakaszon is tapasztaltak, majd hétfőn este már Békésen is észlelték – emelték ki a KHESZ oldalán.

Mi okozza a gondokat?

A részletekről kifejtették, a víz láthatóan sötét színű, a probléma fő oka az Élővíz-csatorna vizének alacsony oldott oxigéntartalma, ami a benne élő halak élettani minimuma alatt van. Ezért láthatók a csatorna vízfelszínén kisebb-nagyobb pipáló, agonizáló halak.

– A jelenség nem ismeretlen számunkra, hiszen az elmúlt években néhányszor előfordult a mostanihoz hasonló vízminőségi helyzet, de azok rövid időn belül, enyhébb lefolyással, halpusztulás nélkül, vagy elenyésző mennyiségű hal pusztulása mellett hárultak el – tették hozzá. – A kialakult helyzet fő oka a csatorna vizében lévő szerves anyagok bomlása, ami elvonja a víztestben lévő oldott oxigént. 

Ez az őszi időszakban 

  • a szeles idő, 
  • a vízfelszínre lehullott falevelek 
  • és a korábbi rövid idő alatt intenzíven hullott csapadék után fordul elő. 

Az aszályos időjárási periódus miatt a Fehér-Körös alacsonyabb vízhozama a helyzetet csak csekély mértékben tudja javítani.

Úgy tudják, szennyezőanyag nem jutott a csatornába

A KHESZ ismeretei szerint külső forrásból bebocsátott szennyezőanyag nem jutott be a csatornába. Ez azért is fontos, mert a különböző fórumokon erről is születtek találgatások. A csatornán több helyről vízmintát vettek, amit elemzés céljából vízvizsgáló laboratóriumba szállítottak.

Halpusztulás az Élővíz-csatornán

Fotók: Bencsik Ádám

Folyamatosan egyeztetnek a vízügyi igazgatósággal

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság felé a problémát több nappal ezelőtt jelezte a KHESZ, folyamatosan kapcsolatban vannak, és a KÖVIZIG is a lehetőségei szerint mindent megtett és megtesz a vízminőség javítására. A Fehér-Körösből a tömlősgát felújítása miatt két KÖRÖS 500 típusú szivattyúval táplálják az Élővíz-csatorna tápzsilipjét, ami a nyári aszályos időszak átlagos vízhozamainak dupláját jelenti, a csatornán minden vízkivételt lezárva a teljes vízhozamot továbbvezetik. A KÖVIZIG munkatársai hétfőn is több helyszínen is vízhozammérésekkel egybekötött vízminőségi méréseket végeznek.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mikor vonul le a rossz minőségű víz?

A békéscsabai szakaszról várhatóan egy-két napon belül levonul az oxigénhiányos, rossz minőségű víz. A szövetség hivatásos halőrei napközben és éjszaka is folyamatosan figyelemmel kísérik a vízterületet a bódult, pipáló halak miatt.

– Néhány esetben sajnos intézkedni is kellett. Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pipáló, agonizáló halak – nem táplálkozási viselkedésre alapozott – kifogása azonnali szabálysértési eljárást von maga után – fogalmaztak.

Az elpusztult tetemeket eltávolítják

Az elpusztult haltetemeket vízkezelői kötelezettségüknek eleget téve partról és csónakból eltávolítják. A pusztulás legnagyobb arányban az oxigénigényesebb ragadozó halfajokat érintette, amelyek egy része elsüllyedve, egy része a vízfelszínen lebegve jelentkezik. A ragadozókon kívül néhány nagyobb testű amurt, harcsát és pontyot vettek ki, amelyek teljes mennyisége ez idáig nem haladta meg a 120 kilogrammot.

A bódult, pipáló halakat sokan észlelték, ezúton is köszönik a sok-sok segítő szándékú bejelentést és észrevételt, amit a továbbiakban is köszönnek. Amennyiben a vízkémia helyreáll és stabil vízminőség áll be, természetesen az elpusztult halmennyiséget telepítésekkel visszapótolják.

 

