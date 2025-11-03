27 perce
Megjelent a lista: itt vannak a legtöbb e-autó-töltők
Az elektromos autók térnyerésével egyre nagyobb igény mutatkozik az e-töltőkre is. Magyarországon jelenleg közel 3200 elektromos töltőberendezés működik, de mi a helyzet Békésben?
– A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb beszámolója szerint 2024 végén 3191 engedélyköteles elektromos töltőberendezés üzemelt Magyarországon – olvasható a vg.hu cikkében. Mint írják, a legtöbb töltőberendezés, 1119 darab Budapesten üzemelt, a vármegyék közül pedig a legtöbb berendezés (425 darab) Pest vármegyében található. Ezt követi Veszprém vármegye 185 töltőberendezéssel. De mi a helyzet Békésben?
Az elektromos töltőberendezések száma Békésben is emelkedik
Békés vármegye a lista alsó részén szerepel 52 elektromos töltőberendezéssel, egyedül csak Tolnát (35) és Nógrádot előzi meg, ahol öszesen 20 töltőpont található.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) beszámolója szerint hazánk a környező országokhoz képest közepesen áll az e-töltőpontok számában: itthon jelenleg 100 ezer lakosra megközelítőleg 37 nyilvános töltőpont jut. Ez az arány Romániában 16, Horvátországban 36, Szlovákiában 48, Csehországban 46, Szlovéniában 81, Ausztriában pedig 243.
Az Európai Unió átlaga 140-150 töltőpont 100 ezer lakosra számítva, így elmaradunk az uniós átlagtól, de a kelet-közép-európai országok közül nem mi vagyunk a leggyengébbek. A növekedés minden színtéren dinamikusnak mondható, a szakemberek pedig évi 30-40 százalék emelkedést jósolnak, így Békés vármegyében is az eletromos töltőpontok számának gyarapodását vetíthetjük előre.
Egy korábbi felmérés szerint Békésben volt tapasztalható a legnagyobb növekedés: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint 33 százalékkal bővült a régióban elérhető töltőberendezések száma.
