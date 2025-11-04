Dr. Lakatos Ferenc főorvos lefutotta a New York Maratont, bár a kenyaiak megelőzték

A 42,2 kilométeres távot hat óra alatt teljesítette a békéscsabai Lakatos főorvos, de ahogy írta, inkább városnéző tempót választott, mert már az elején látta, hogy a világhírű kenyai futókkal nem tudja felvenni a versenyt. Persze, azt is kevesen mondhatják el magukról Békésben, hogy egyáltalán elindulhattak és teljesítették is a világ egyik leghíresebb maratonját.

Dr. Lakatos Ferenc a maratoni táv teljesítése közben megnézte New York látványosságait. Fotó: Lakatos Ferenc/Facebook

Három kenyai futó végzett az élen, célfotó döntött az első és a második között. A kardiológus főorvos elmondta, belegondolni is rossz, mi lett volna, ha velük együtt fut, és célfotóval veszít. Így inkább megnézte New York látványosságait a 42 kilométer teljesítése közben.