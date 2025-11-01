november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökbefogadás

21 perce

Csoda történt: új életre talált a szörnyen megkínzott kutya

Címkék#történet#élet#Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület#kutya

Örökbe fogadták Enzót, a brutálisan megkínzott kutyát.

Beol.hu

Gyomaendrőd mentendő kutyái, Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület Facebook oldalán mesélték el Enzó kutya történetét, akit több hete brutális kínzás nyomaival szállítottak a telepre. Madzag vagy hasonló sértette fel a kutya nyakát közel 20 cm hosszan és 4 cm szélességben. Az egyesület orvosi ellátásban részesítette az állatot. 

Enzó kutyus. Fotó: Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület/Facebook

Enzóra végül rámosolygott a szerencse. A posztban nem győzik részletezni, hogy Enzó egy barátságos és szelíd kutya, aki ma elindulhatott egy szebb élet felé, hiszen örökbe fogadták. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu