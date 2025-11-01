Örökbefogadás
1 órája
Csoda történt: új életre talált a szörnyen megkínzott kutya
Örökbe fogadták Enzót, a brutálisan megkínzott kutyát.
Gyomaendrőd mentendő kutyái, Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület Facebook oldalán mesélték el Enzó kutya történetét, akit több hete brutális kínzás nyomaival szállítottak a telepre. Madzag vagy hasonló sértette fel a kutya nyakát közel 20 cm hosszan és 4 cm szélességben. Az egyesület orvosi ellátásban részesítette az állatot.
Enzóra végül rámosolygott a szerencse. A posztban nem győzik részletezni, hogy Enzó egy barátságos és szelíd kutya, aki ma elindulhatott egy szebb élet felé, hiszen örökbe fogadták.
