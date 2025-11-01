1 órája
Később jön a családi pótlék, az államkincstár most közölte a dátumokat
Rengeteg családot érintő változásról számolt be a Magyar Államkincstár. Az oldalukon megjelent közlemény alapján változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése.
Változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése. A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a hírről.
Mikor szokott lenni a családi pótlék utalás?
A családi pótlék utalás általában minden hónap első napjaiban, 1-je és 3-a között történik olvasható – a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán.
Családi pótlék: változik a dátum
A családi pótlék kifizetése novemberben és decemberben a megszokottnál később érkezhet. A változás oka az ünnepnapok és a hétvégi munkarend alakulása.
Mikor jön a családi pótlék utalás?
A családi pótlék utalás az év utolsó két hónapjában a következő időpontokban történik:
- az októberi ellátást november 4-én, kedden utalják,
- a novemberi ellátást december 2-án, hétfőn utalják – írja a Magyar Államkincstár oldala.
Mikor érkezik meg az ellátás postai úton?
Amennyiben az ügyfelek postai úton kérték az ellátás kifizetését, akkor várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást.
Mennyi a családi pótlék összege?
- Egy gyermekes család esetén 12 200 forint.
- Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint.
- Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13 300 forint.
- Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14 800 forint.
- Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16 000 forint.
- Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17 000 forint.
A Magyar Államkincstár weboldalán olvasható információk szerint a tartósan beteg gyereket nevelő családok is kaphatnak családi pótlékot.