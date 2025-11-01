Később jön a családi pótlék, az államkincstár most közölte a dátumokat

Változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése. A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a hírről.

Családi pótlék: nem a megszokott időpontban érkezik. Forrás: MW-archív

Mikor szokott lenni a családi pótlék utalás?

A családi pótlék utalás általában minden hónap első napjaiban, 1-je és 3-a között történik olvasható – a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán.

Családi pótlék: változik a dátum

A családi pótlék kifizetése novemberben és decemberben a megszokottnál később érkezhet. A változás oka az ünnepnapok és a hétvégi munkarend alakulása.

Mikor jön a családi pótlék utalás?

A családi pótlék utalás az év utolsó két hónapjában a következő időpontokban történik:

az októberi ellátást november 4-én, kedden utalják,

a novemberi ellátást december 2-án, hétfőn utalják – írja a Magyar Államkincstár oldala.

Mikor érkezik meg az ellátás postai úton?

Amennyiben az ügyfelek postai úton kérték az ellátás kifizetését, akkor várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást.

Mennyi a családi pótlék összege?

Egy gyermekes család esetén 12 200 forint.

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint.

Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13 300 forint.

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14 800 forint.

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16 000 forint.

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17 000 forint.

A Magyar Államkincstár weboldalán olvasható információk szerint a tartósan beteg gyereket nevelő családok is kaphatnak családi pótlékot.