Meglepő fordulat: nem akkor érkezik a családi pótlék, amikor vártuk!

Változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése. A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a hírről.

Családi pótlék: nem a megszokott időpontban érkezik. Forrás: MW-archív

Családi pótlék: változik a dátum

A családi pótlék kifizetése novemberben és decemberben a megszokottnál később érkezhet. A változás oka az ünnepnapok és a hétvégi munkarend alakulása.

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a világ egyik leginnovatívabb technológiai fejlesztése, a Starlink műhold már Magyarországon is elérhető. A SpaceX által megalkotott műholdas internetszolgáltatás, amely mögött Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója áll, mára több mint száz országban van jelen, és világszerte több mint négymillió előfizetőt szolgál ki.

Starlink műhold már Magyarországon is elérhető. Fotó: Shutterstock

A Starlink különlegessége abban rejlik, hogy nem hagyományos, földi infrastruktúrán alapuló hálózatot használ, hanem alacsony Föld körüli pályán keringő, több ezer műholdból álló rendszert. Lehetséges, hogy Gyomán ezt kapták lencsevégre.

Alig ért véget pár napja a 28. Csabai Kolbászfesztivál, de már megvan a jövő évi időpontja. Emellett szinte hihetetlen, mi történik a bérletvásárlásnál.

Kiderült, hogy mikor rendezik meg a 29. Csabai Kolbászfesztivált. Fotó: Beol.hu

Fény derült arra, hogy a 29. Csabai Kolbászfesztivált 2026. október 22-25. között rendezik meg. Mivel a 29-ekről van szó, a szervezők 290 Super Early Bird (nagyon korán, nagyon olcsón) négynapos bérletet dobtak piacra, ezek pillanatok alatt elkeltek 12 500 forintos áron.

500 ezer forint a minimálár arra az angol gyártású autóra, melyet egy árverésen hirdettek meg. A 2005-ös Jaguár CF1-es szervókormánnyal, riasztóval, és ABS-szel is felszerelt, az autót a NAV árverésén lehet megszerezni.

A NAV árverésén egy Jaguár CF1-es is felbukkant. Fotó: arveres.nav.gov.hu

A személyautó kilométeróraállása 240 ezer, gázolajjal működő motorja 1998 cm3-es, teljesítménye 96 kW. Ugyan akkumulátor nincs benne, körben karcos, horpadt, a belseje elhanyagolt, a műszaki vizsgája 2023-ban lejárt, lámpái mattok és rosszak a gumik is, ám jó kezekben hamar újra szelheti a kilométereket.

Az év egyik legfontosabb Békés vármegyei társadalmi eseményét rendezték pénteken este. A Békés Vármegyei Év Vállalkozója és a Békés vármegyei Prima díjátadó gála programjának a gyulai Vigadó patinás épülete adott otthont. Ezúttal is kiváló személyiségek kaptak elismerést, cikkünkben mutatjuk a díjazottak listáját.