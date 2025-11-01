1 órája
Meglepő fordulat: nem akkor érkezik a családi pótlék, amikor vártuk!
Sok családot érintő változásról adott hírt a Magyar Államkincstár. A hivatalos közleményük szerint módosul a családi pótlék utalása és a postai kifizetés ideje. Nézzük, ezen kívül még mi mindenről számoltunk be 2025. november 1-jén.
Változik a családi pótlék utalása és postai kifizetése. A Magyar Államkincstár hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a hírről.
Családi pótlék: változik a dátum
A családi pótlék kifizetése novemberben és decemberben a megszokottnál később érkezhet. A változás oka az ünnepnapok és a hétvégi munkarend alakulása.
Sokan kiszúrták a hajnali fura égi jelenséget, Gyomaendrődön levideózták
Korábban már hírt adtunk arról, hogy a világ egyik leginnovatívabb technológiai fejlesztése, a Starlink műhold már Magyarországon is elérhető. A SpaceX által megalkotott műholdas internetszolgáltatás, amely mögött Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója áll, mára több mint száz országban van jelen, és világszerte több mint négymillió előfizetőt szolgál ki.
A Starlink különlegessége abban rejlik, hogy nem hagyományos, földi infrastruktúrán alapuló hálózatot használ, hanem alacsony Föld körüli pályán keringő, több ezer műholdból álló rendszert. Lehetséges, hogy Gyomán ezt kapták lencsevégre.
Hihetetlen, ami a bérletekkel történik a jövő évi kolbászfesztiválra
Alig ért véget pár napja a 28. Csabai Kolbászfesztivál, de már megvan a jövő évi időpontja. Emellett szinte hihetetlen, mi történik a bérletvásárlásnál.
Fény derült arra, hogy a 29. Csabai Kolbászfesztivált 2026. október 22-25. között rendezik meg. Mivel a 29-ekről van szó, a szervezők 290 Super Early Bird (nagyon korán, nagyon olcsón) négynapos bérletet dobtak piacra, ezek pillanatok alatt elkeltek 12 500 forintos áron.
Egy ritkán látott Jaguárra is lehet licitálni a NAV árverésén
500 ezer forint a minimálár arra az angol gyártású autóra, melyet egy árverésen hirdettek meg. A 2005-ös Jaguár CF1-es szervókormánnyal, riasztóval, és ABS-szel is felszerelt, az autót a NAV árverésén lehet megszerezni.
A személyautó kilométeróraállása 240 ezer, gázolajjal működő motorja 1998 cm3-es, teljesítménye 96 kW. Ugyan akkumulátor nincs benne, körben karcos, horpadt, a belseje elhanyagolt, a műszaki vizsgája 2023-ban lejárt, lámpái mattok és rosszak a gumik is, ám jó kezekben hamar újra szelheti a kilométereket.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Történetek a bátorságról, a hitről és a kitartásról – a kiválóságokat ismerték el – galériával
Az év egyik legfontosabb Békés vármegyei társadalmi eseményét rendezték pénteken este. A Békés Vármegyei Év Vállalkozója és a Békés vármegyei Prima díjátadó gála programjának a gyulai Vigadó patinás épülete adott otthont. Ezúttal is kiváló személyiségek kaptak elismerést, cikkünkben mutatjuk a díjazottak listáját.
A Békés Vármegyei Év Vállalkozója és a Békés vármegyei Prima Díjátadó Gála programját Mező Misi, a Magna Cum Laude énekesének fellépése vezette be, felcsendült a legendás Vidéki sanzon is, majd az est moderátora, Köllő Babett köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően lejátszották a Demján Sándor alapítóról készült rövidfilmet.
Anyák rémálma: megeheti a gyerek a kiflit a boltban? A SPAR, a Lidl és a Tesco is megszólalt
Sok szülővel megesett már, hogy gyermekük még fizetés előtt kibontotta a boltban a csokit, vagy netán megette a kiflit. Utánajártunk a nagyobb áruházaknál, hogy milyen büntetés jár a bolti evésért, illetve hogyan úszható meg egy ilyen eset.
A bolti evés témája rendkívül megosztó a szülők körében. Jól látszott ez akkor is, amikor tavasszal azt a kérdést tettük fel olvasóinknak, hogy megengednék-e, hogy a gyerek megegye a még ki nem fizetett csokit, kiflit az üzletben.
A mécsesek fénye beragyogta az estét, halottaikra emlékeztek több településen
Meghitt hangulatú volt a rendezvény a belvárosban és a temetőkben. Ott jártunk mi is, a mindenszenteki mécsesgyújtás orosházi helyszínén, a katolikus templom kertjében. Szívet-lelket melengető pillanatokat éltünk át sokakkal együtt.