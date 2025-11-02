november 2., vasárnap

Achilles névnap

20°
+22
+12
Békéscsaba

11 perce

Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján

Címkék#Csabai Állatvédők KHE Menhely#békéscsabai menhely#sokk#sertés

Horrorisztikus látvány fogadta vasárnap reggel az állatvédőket. A békéscsabai menhely bejárata előtt valaki egy olyan csomagot hagyott, melytől a csabai állatvédők szinte sokkot kaptak.

Beol.hu

– Ez a látvány fogadta kollégáinkat a békéscsabai menhely bejárata előtt! Egy részben feldarabolt sertéstetemet hagyott itt valaki, fekete zsákba csomagolva, közvetlenül a kapunk előtt – olvasható a csabai állatvédők közösségi oldalán.

A csabai állatvédőket sokkoló látvány fogadta.
Sokkot kaptak a csabai állatvédők, ez a látvány fogadta őket vasárnap reggel. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

A csabai állatvédőket sokkoló látvány fogadta

Mint írták, aki ezt így itthagyta, legyen szíves visszajönni érte, és adja le a megfelelő módon, a megfelelő helyen és időben, a díj megfizetésével együtt! – A menhely nem hulladéklerakó és nem áll módunkban ilyen jellegű szennyezést és tetemeket az állati eredetű melléktermék-gyűjtőponton kívül kezelni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatához legyen kedves fordulni, ha ezzel kapcsolatban észrevétele van, ugyanis a telep az Önkormányzat tulajdonában áll – szólították fel az ismeretlen kézbesítőt.

Nemrégiben négy apró élet menekült meg a biztos halál elől Békéscsabán. Az elhagyott kölyökkutyákra egy trágyadomb mellett találtak rá.

– Aki ezt tette, gondoljon bele, hogy állatokat mentünk, gyógyítunk és etetünk nap mint nap, nem ilyen látvánnyal akarunk szembesülni a kapunkban!

 

