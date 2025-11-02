Sokkot kaptak az állatmentők attól, ami a menhely kapujában fogadta őket halottak napján

– Ez a látvány fogadta kollégáinkat a békéscsabai menhely bejárata előtt! Egy részben feldarabolt sertéstetemet hagyott itt valaki, fekete zsákba csomagolva, közvetlenül a kapunk előtt – olvasható a csabai állatvédők közösségi oldalán.

Sokkot kaptak a csabai állatvédők, ez a látvány fogadta őket vasárnap reggel. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

A csabai állatvédőket sokkoló látvány fogadta

Mint írták, aki ezt így itthagyta, legyen szíves visszajönni érte, és adja le a megfelelő módon, a megfelelő helyen és időben, a díj megfizetésével együtt! – A menhely nem hulladéklerakó és nem áll módunkban ilyen jellegű szennyezést és tetemeket az állati eredetű melléktermék-gyűjtőponton kívül kezelni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatához legyen kedves fordulni, ha ezzel kapcsolatban észrevétele van, ugyanis a telep az Önkormányzat tulajdonában áll – szólították fel az ismeretlen kézbesítőt.

