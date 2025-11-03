Visszatért a tett színhelyére, megmondta, miért hagyott sertéstetemet a menhelynél

A Kétegyházi úti menhely előtt hagytak egy részben feldarabolt sertéstetemet – írták a csabai állatvédők a Facebook-oldalukon. Hangsúlyozták, hogy a menhely nem hulladéklerakó, és nem kezelnek ilyen jellegű szennyezést és tetemeket a gyűjtőponton kívül.

Kiderült, hogy miért hagytak egy részben feldarabolt sertéstetemet a Kétegyházi úti menhely előtt. Fotó: Csabai állatvédők Facebook-oldala

Visszament az elkövető a tett színhelyére, a Kétegyházi útra

Az, hogy mindennek hangot adtak, meghozta a várt eredményt, ugyanis az, aki otthagyta a dögöt, visszament a helyszínre.

Félreértés történhetett, tisztáztak minden kérdést

Egy félreértés történt – ismertették a csabai állatvédőknél. A menhely a város tulajdonában van, azonban ők üzemeltetik. Lényegében itt van a mondhatni dögtelep is, ahol nyitvatartási időben el lehet helyezni tetemeket. Az, aki a sertéstetemmel érkezett, nem nyitvatartási időben ment, sőt a szükséges kezelési díjat sem fizette meg. Most, amikor visszatért, rendezte ezt a tartozását, a dög pedig megfelelő helyre került.

A csabai állatvédők nem először érezték magukat egy horrorfilmben

A csabai állatvédőknél elmondták, hogy nem először zajlottak ilyen, horrorfilmbe illő jelenetek a menhelynél, nem először hagytak csak úgy ott nekik dögöket. Korábban volt, hogy zsákokban kismalacokat, volt, hogy lovat raktak le a bejárat előtt, szabálytalan módon. Hozzátették, hogy azért jó tündérek is járnak a Kétegyházi úton, hiszen van, hogy kutyatáppal, kutyáknak szánt paplannal, takaróval, pléddel találkoznak.