Csabai állatvédők

44 perce

Visszatért a tett színhelyére, megmondta, miért hagyott sertéstetemet a menhelynél

Címkék#csabai horrorfilm#kétegyházi menhely#sertéstetem

Horrorisztikus jelenetek zajlottak a Kétegyházi úti menhely előtt hétvégén. A csabai állatvédők a közösségi oldalon adtak hangot felháborodásuknak, aminek meg is lett a hatása. Visszajött az, aki otthagyott egy részben feldarabolt sertéstetemet. Kiderült, hogy mi állt a történet hátterében.

Licska Balázs

A Kétegyházi úti menhely előtt hagytak egy részben feldarabolt sertéstetemet – írták a csabai állatvédők a Facebook-oldalukon. Hangsúlyozták, hogy a menhely nem hulladéklerakó, és nem kezelnek ilyen jellegű szennyezést és tetemeket a gyűjtőponton kívül.

A csabai állatvédőknél elmondták, hogy nem először zajlottak ilyen
Kiderült, hogy miért hagytak egy részben feldarabolt sertéstetemet a Kétegyházi úti menhely előtt. Fotó: Csabai állatvédők Facebook-oldala 

Visszament az elkövető a tett színhelyére, a Kétegyházi útra

Az, hogy mindennek hangot adtak, meghozta a várt eredményt, ugyanis az, aki otthagyta a dögöt, visszament a helyszínre. 

Félreértés történhetett, tisztáztak minden kérdést

Egy félreértés történt – ismertették a csabai állatvédőknél. A menhely a város tulajdonában van, azonban ők üzemeltetik. Lényegében itt van a mondhatni dögtelep is, ahol nyitvatartási időben el lehet helyezni tetemeket. Az, aki a sertéstetemmel érkezett, nem nyitvatartási időben ment, sőt a szükséges kezelési díjat sem fizette meg. Most, amikor visszatért, rendezte ezt a tartozását, a dög pedig megfelelő helyre került. 

A csabai állatvédők nem először érezték magukat egy horrorfilmben

A csabai állatvédőknél elmondták, hogy nem először zajlottak ilyen, horrorfilmbe illő jelenetek a menhelynél, nem először hagytak csak úgy ott nekik dögöket. Korábban volt, hogy zsákokban kismalacokat, volt, hogy lovat raktak le a bejárat előtt, szabálytalan módon. Hozzátették, hogy azért jó tündérek is járnak a Kétegyházi úton, hiszen van, hogy kutyatáppal, kutyáknak szánt paplannal, takaróval, pléddel találkoznak.

