Kiderült, készül-e Gyulán betelepedési rendelet és a vármegyében van-e ilyen

Címkék#Alt Norbert#vármegye#város#önazonosság#gyulai önkormányzat#védelem

Létezik-e Gyulán az úgynevezett betelepedési rendelet? A kérdésre Alt Norbert, a város alpolgármestere és a gyulai önkormányzat adott választ.

Papp Gábor

Alt Norbert és a gyulai önkormányzat kiemelte, hogy a kérdés a napokban a közösség média felületén ugrott fel. A válasz: nem létezik, és nem is terveznek ilyen rendeletet alkotni a fürdővárosban – hangsúlyozták.

Lawyers,Provide,Legal,Advice,,Represent,Clients,In,Court,,And,Help
A betelepedési rendeletet sem eddig nem akarták, sem ezután nem akarják bevezetni.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint kifejtették,  amennyiben egy település képviselő-testülete bevezeti a hivatalosan, a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet, annak értelmében a jegyző mondhat nemet vagy áment a településen kívülről érkező ingatlanvásárlási szándékra. A megyében eddig egy településen sem vezettek be ilyen rendeletet, de országosan is maximum 40 önkormányzat élt a lehetőséggel.

