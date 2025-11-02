Kiderült, készül-e Gyulán betelepedési rendelet és a vármegyében van-e ilyen

Alt Norbert és a gyulai önkormányzat kiemelte, hogy a kérdés a napokban a közösség média felületén ugrott fel. A válasz: nem létezik, és nem is terveznek ilyen rendeletet alkotni a fürdővárosban – hangsúlyozták.

A betelepedési rendeletet sem eddig nem akarták, sem ezután nem akarják bevezetni. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint kifejtették, amennyiben egy település képviselő-testülete bevezeti a hivatalosan, a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet, annak értelmében a jegyző mondhat nemet vagy áment a településen kívülről érkező ingatlanvásárlási szándékra. A megyében eddig egy településen sem vezettek be ilyen rendeletet, de országosan is maximum 40 önkormányzat élt a lehetőséggel.