1 órája
Kiderült, készül-e Gyulán betelepedési rendelet és a vármegyében van-e ilyen
Létezik-e Gyulán az úgynevezett betelepedési rendelet? A kérdésre Alt Norbert, a város alpolgármestere és a gyulai önkormányzat adott választ.
Alt Norbert és a gyulai önkormányzat kiemelte, hogy a kérdés a napokban a közösség média felületén ugrott fel. A válasz: nem létezik, és nem is terveznek ilyen rendeletet alkotni a fürdővárosban – hangsúlyozták.
Mint kifejtették, amennyiben egy település képviselő-testülete bevezeti a hivatalosan, a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendelet, annak értelmében a jegyző mondhat nemet vagy áment a településen kívülről érkező ingatlanvásárlási szándékra. A megyében eddig egy településen sem vezettek be ilyen rendeletet, de országosan is maximum 40 önkormányzat élt a lehetőséggel.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!