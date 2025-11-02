november 2., vasárnap

Utolsó őszi fűnyírás

1 órája

Így készítsd fel a füvet, a gyepet a télre – szakértői tanácsok a kertésztől

Címkék#természet#békéscsabai kertész#gyep#tél#talaj

Ahogy a hőmérséklet csökken, és a természet lassan téli pihenőre készül, a kerttulajdonosoknak sem árt egy utolsó, gondos kör a gyep körül. Hankó János békéscsabai kertész szerint ilyenkor kell megtenni mindent azért, hogy tavasszal sűrű, egészséges és élénkzöld pázsit fogadjon bennünket. Az őszi utolsó fűnyírás idejére is tanácsot adott.

Nyemcsok László

A békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát kör elnöke kiemelte, a télre való felkészítéshez nem elég csak egyszer, utoljára lenyírni a füvet, az öntözésről, trágyázásról és szellőztetésről is gondoskodni kell.

Békéscsabai kertész beszélt a gyep télre való felkészítéséről
A békéscsabai kertész kiemelte, a fű, a gyep télre felkészítése sok mindent foglal magában. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mi dönt az utolsó fűnyírás idejéről?

A gyepgondozás egyik legfontosabb lépése a szezon utolsó fűnyírása. Hankó János szerint a tél előtti utolsó nyírásra nem lehet egy fix dátumot kijelölni – inkább a hőmérsékletet kell figyelni. Amíg nincsenek fagyok, a fű lassan, de nő, így akár novemberben is szükség lehet még egy fűnyírás elvégzésére.

A cél, hogy a fűszálak négy centiméter körüli hosszúak legyenek. Ha túl hosszúra hagyjuk, a hó alatt könnyebben befülled és gombásodik, ha viszont túl rövid, a hideg károsíthatja a gyökereket. Fontos, hogy mindig éles pengéjű fűnyíróval dolgozzunk, mert a tompa kés roncsolja a szálakat, és ezzel növeli a betegségek esélyét.

A békéscsabai kertész kiemelte, öntözni ősszel is kell, de ésszel

A szakember hangsúlyozta, sokan azt gondolják, hogy az őszi csapadék elegendő, de ez gyakran tévedés. A szakember szerint az öntözést addig érdemes folytatni, amíg a talaj átfagyása be nem következik. Természetesen a mennyiséget fokozatosan csökkenteni kell, hiszen a hűvösebb időben a párolgás is kisebb. Az utolsó öntözések idején célszerű mélyebben beáztatni a talajt, hogy a gyökérzóna elegendő nedvességet tartalékolhasson a télre.

Őszi tápanyagpótlás: a káliumé a főszerep

Míg tavasszal a nitrogén serkenti a növekedést, addig ősszel a kálium túlsúlyos trágyázás ajánlott. Ez segít megerősíteni a gyepet, növeli a hidegtűrését, és ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben. Hankó János figyelmeztetett: a túltrágyázás legalább annyira káros, mint az elhanyagolás. A tápanyagfelesleg nemcsak a gyepet, hanem a környezetet is megterheli. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes talajvizsgálatot végeztetni, ami pontos képet ad a hiányokról.

Szellőztetés és talajlazítás, levegőt a gyökereknek!

Az őszi gyepszellőztetés nemcsak a fűnek, hanem a talajnak is jót tesz. Segíti a víz és a levegő bejutását a gyökerekhez, és előkészíti a pázsitot a csapadékosabb időre. Ha nagyobb eső vagy hirtelen hóolvadás következik, a jó vízáteresztés megakadályozza, hogy a gyökérzet befulladjon.

– A mohásodás is gyakori gond – ecsetelte a kertbarát kör elnöke. – Nem is maga a moha a fő probléma, hanem az oka. Árnyékos, tömör talajban, túlöntözött vagy tápanyaghiányos területen jelenik meg leginkább. Ha az okot megszüntetjük – például szellőztetéssel vagy megfelelő trágyázással – a moha magától is eltűnik.

A levelek eltakarítása sem maradhat el

Az őszi lombhullás idején hetente érdemes összegereblyézni a leveleket a fűről. A vastagon lerakódó lombréteg alatt a gyep befullad, elsárgul, és gombás fertőzések is megjelenhetnek. A gereblyézés ráadásul nemcsak tisztít, hanem a régi gyepfilcet is eltávolítja, így több fény és levegő jut a növény gyökereihez.

Az árnyékos területek külön ápolást igényelnek

Ahol kevés a napsütés, ott a gyep különösen érzékeny. Ilyen helyekre érdemes speciális, árnyéktűrő fűmagkeveréket vetni, és a szokásosnál gyakrabban levegőztetni a talajt. A sűrű árnyék miatt a párolgás lassabb, ezért az öntözés ritkábban, de mélyebben történjen.

A télre felkészített gyep tavasszal gyorsabban éled, kevesebb betegséggel küzd, és hamar visszanyeri élénkzöld színét. Hankó János szerint a legfontosabb, hogy ne halogassuk a végsőkig az utolsó nyírást, és ne spóroljunk az őszi tápanyagpótlással. Elmondta, a gyep nemcsak a kert dísze, hanem élő felület, amit egész évben gondozni kell, különben a természet visszaveszi azt, ami az övé.

 

