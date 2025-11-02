Így készítsd fel a füvet, a gyepet a télre – szakértői tanácsok a kertésztől

A békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát kör elnöke kiemelte, a télre való felkészítéshez nem elég csak egyszer, utoljára lenyírni a füvet, az öntözésről, trágyázásról és szellőztetésről is gondoskodni kell.

A békéscsabai kertész kiemelte, a fű, a gyep télre felkészítése sok mindent foglal magában. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mi dönt az utolsó fűnyírás idejéről?

A gyepgondozás egyik legfontosabb lépése a szezon utolsó fűnyírása. Hankó János szerint a tél előtti utolsó nyírásra nem lehet egy fix dátumot kijelölni – inkább a hőmérsékletet kell figyelni. Amíg nincsenek fagyok, a fű lassan, de nő, így akár novemberben is szükség lehet még egy fűnyírás elvégzésére.

A cél, hogy a fűszálak négy centiméter körüli hosszúak legyenek. Ha túl hosszúra hagyjuk, a hó alatt könnyebben befülled és gombásodik, ha viszont túl rövid, a hideg károsíthatja a gyökereket. Fontos, hogy mindig éles pengéjű fűnyíróval dolgozzunk, mert a tompa kés roncsolja a szálakat, és ezzel növeli a betegségek esélyét.

A békéscsabai kertész kiemelte, öntözni ősszel is kell, de ésszel

A szakember hangsúlyozta, sokan azt gondolják, hogy az őszi csapadék elegendő, de ez gyakran tévedés. A szakember szerint az öntözést addig érdemes folytatni, amíg a talaj átfagyása be nem következik. Természetesen a mennyiséget fokozatosan csökkenteni kell, hiszen a hűvösebb időben a párolgás is kisebb. Az utolsó öntözések idején célszerű mélyebben beáztatni a talajt, hogy a gyökérzóna elegendő nedvességet tartalékolhasson a télre.

Őszi tápanyagpótlás: a káliumé a főszerep

Míg tavasszal a nitrogén serkenti a növekedést, addig ősszel a kálium túlsúlyos trágyázás ajánlott. Ez segít megerősíteni a gyepet, növeli a hidegtűrését, és ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben. Hankó János figyelmeztetett: a túltrágyázás legalább annyira káros, mint az elhanyagolás. A tápanyagfelesleg nemcsak a gyepet, hanem a környezetet is megterheli. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes talajvizsgálatot végeztetni, ami pontos képet ad a hiányokról.

Szellőztetés és talajlazítás, levegőt a gyökereknek!

Az őszi gyepszellőztetés nemcsak a fűnek, hanem a talajnak is jót tesz. Segíti a víz és a levegő bejutását a gyökerekhez, és előkészíti a pázsitot a csapadékosabb időre. Ha nagyobb eső vagy hirtelen hóolvadás következik, a jó vízáteresztés megakadályozza, hogy a gyökérzet befulladjon.