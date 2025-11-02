3 órája
Így készítsd fel a füvet, a gyepet a télre – szakértői tanácsok a kertésztől
Ahogy a hőmérséklet csökken, és a természet lassan téli pihenőre készül, a kerttulajdonosoknak sem árt egy utolsó, gondos kör a gyep körül. Hankó János békéscsabai kertész szerint ilyenkor kell megtenni mindent azért, hogy tavasszal sűrű, egészséges és élénkzöld pázsit fogadjon bennünket. Az őszi utolsó fűnyírás idejére is tanácsot adott.
A békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát kör elnöke kiemelte, a télre való felkészítéshez nem elég csak egyszer, utoljára lenyírni a füvet, az öntözésről, trágyázásról és szellőztetésről is gondoskodni kell.
Mi dönt az utolsó fűnyírás idejéről?
A gyepgondozás egyik legfontosabb lépése a szezon utolsó fűnyírása. Hankó János szerint a tél előtti utolsó nyírásra nem lehet egy fix dátumot kijelölni – inkább a hőmérsékletet kell figyelni. Amíg nincsenek fagyok, a fű lassan, de nő, így akár novemberben is szükség lehet még egy fűnyírás elvégzésére.
A cél, hogy a fűszálak négy centiméter körüli hosszúak legyenek. Ha túl hosszúra hagyjuk, a hó alatt könnyebben befülled és gombásodik, ha viszont túl rövid, a hideg károsíthatja a gyökereket. Fontos, hogy mindig éles pengéjű fűnyíróval dolgozzunk, mert a tompa kés roncsolja a szálakat, és ezzel növeli a betegségek esélyét.
A békéscsabai kertész kiemelte, öntözni ősszel is kell, de ésszel
A szakember hangsúlyozta, sokan azt gondolják, hogy az őszi csapadék elegendő, de ez gyakran tévedés. A szakember szerint az öntözést addig érdemes folytatni, amíg a talaj átfagyása be nem következik. Természetesen a mennyiséget fokozatosan csökkenteni kell, hiszen a hűvösebb időben a párolgás is kisebb. Az utolsó öntözések idején célszerű mélyebben beáztatni a talajt, hogy a gyökérzóna elegendő nedvességet tartalékolhasson a télre.
Őszi tápanyagpótlás: a káliumé a főszerep
Míg tavasszal a nitrogén serkenti a növekedést, addig ősszel a kálium túlsúlyos trágyázás ajánlott. Ez segít megerősíteni a gyepet, növeli a hidegtűrését, és ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben. Hankó János figyelmeztetett: a túltrágyázás legalább annyira káros, mint az elhanyagolás. A tápanyagfelesleg nemcsak a gyepet, hanem a környezetet is megterheli. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes talajvizsgálatot végeztetni, ami pontos képet ad a hiányokról.
Szellőztetés és talajlazítás, levegőt a gyökereknek!
Az őszi gyepszellőztetés nemcsak a fűnek, hanem a talajnak is jót tesz. Segíti a víz és a levegő bejutását a gyökerekhez, és előkészíti a pázsitot a csapadékosabb időre. Ha nagyobb eső vagy hirtelen hóolvadás következik, a jó vízáteresztés megakadályozza, hogy a gyökérzet befulladjon.
– A mohásodás is gyakori gond – ecsetelte a kertbarát kör elnöke. – Nem is maga a moha a fő probléma, hanem az oka. Árnyékos, tömör talajban, túlöntözött vagy tápanyaghiányos területen jelenik meg leginkább. Ha az okot megszüntetjük – például szellőztetéssel vagy megfelelő trágyázással – a moha magától is eltűnik.
A levelek eltakarítása sem maradhat el
Az őszi lombhullás idején hetente érdemes összegereblyézni a leveleket a fűről. A vastagon lerakódó lombréteg alatt a gyep befullad, elsárgul, és gombás fertőzések is megjelenhetnek. A gereblyézés ráadásul nemcsak tisztít, hanem a régi gyepfilcet is eltávolítja, így több fény és levegő jut a növény gyökereihez.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Az árnyékos területek külön ápolást igényelnek
Ahol kevés a napsütés, ott a gyep különösen érzékeny. Ilyen helyekre érdemes speciális, árnyéktűrő fűmagkeveréket vetni, és a szokásosnál gyakrabban levegőztetni a talajt. A sűrű árnyék miatt a párolgás lassabb, ezért az öntözés ritkábban, de mélyebben történjen.
A télre felkészített gyep tavasszal gyorsabban éled, kevesebb betegséggel küzd, és hamar visszanyeri élénkzöld színét. Hankó János szerint a legfontosabb, hogy ne halogassuk a végsőkig az utolsó nyírást, és ne spóroljunk az őszi tápanyagpótlással. Elmondta, a gyep nemcsak a kert dísze, hanem élő felület, amit egész évben gondozni kell, különben a természet visszaveszi azt, ami az övé.