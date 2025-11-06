november 10., hétfő

Déli-sarki expedíció

2025.11.06. 09:40

Az Antarktiszon tűzte ki a Békéscsaba táblát, így már a Déli-sarkvidéken is ott a város

Címkék#expedíció#Australian Antarctic Program#pingvinek kolónia#Antarktisz#Békéscsaba

A csabaiak azt mondják, mindenhol van egy békéscsabai, most már ez tényleg igaz. Lévai Béla éppen az Antarktiszon szolgál egy expedícióban, és kapott az alkalmon, hogy a Békéscsaba tábla ne hiányozzon a Déli-sarkvidékről sem. Kitűzte a táblát, így ott, a világ végén is van egy kis darab Békéscsaba.

Nyemcsok László

Békéscsaba tábla díszíti már az Antarktiszt is. A történet főszereplője Lévai Béla, aki jelenleg az Antarktiszon, a Mawson kutatóállomáson teljesít szolgálatot egy nemzetközi expedíció tagjaként. Ő az, aki a jég birodalmában, a világ egyik legelszigeteltebb pontján egy egyszerű, mégis szívhez szóló gesztussal tette halhatatlanná városát. Kitűzött egy táblát, rajta a felirattal: BÉKÉSCSABA, 13 800 km.  

Békéscsaba tábla került ki az Antarktiszra
Békéscsaba tábla került ki az Antarktiszra Lévai Bélának köszönhetőenFotó: Lévai Béla/Facebook

Toborzásra jelentkezett, bevették az expedícióba

Béla egyik legelső posztjában leírta, hogy az Australian Antarctic Program tagjaként 42 napnyi tengeri út után 2025 elején érkezett meg a célállomásra, a Mawson Kutatóállomásra, aminek a névadója Sir Douglas Mawson ausztrál geológus, Antarktisz-kutató. A békéscsabai fiatalember már a hajón emlékezetes időszakot töltött el a csoport többi tagjával együtt, miközben felfedezhette a Déli-óceánt, és a tervek szerint egy évig szolgál ott. Toborzásra jelentkezett, és bevették a csapatba.

A pingvinek kolóniája is magával ragadta

A császárpingvin kolóniáról is részletesen írt, rendkívül szerencsésnek érzi magát, hogy ezekkel az állatokkal természetes élőhelyükön találkozhatott. Csak az év bizonyos időszakaiban lehet őket meglátogatni, amikor a tengeri jég elég vastag ahhoz, hogy biztonságosan lehessen rajta közlekedni és elérni ezeket a „srácokat”. Amikor ott járt, csak hímek voltak a kolóniában, mivel ők őrzik a tojásokat, amíg a nőstények táplálékot gyűjtenek a leendő csemetéknek.

A császárpingvinek kolóniája is óriási élményt nyújtottFotó: Lévai Béla/Facebook

Az Antarktisz a Föld legdélebbi kontinense

Volt olyan, aki azt írta Bélának, kirázta a hideg, mert imádja az Antarktiszt! A Békéscsaba táblát pedig ott látni egyszerűen fantasztikus! Élete álma lenne eljutni a legdéli kontinensre. Az Antarktisz a Föld legdélebbi kontinense, a Déli-sark pedig ennek a kontinensnek a legdélebbi pontja, amely egy magas jégfennsíkon, a tengerszint felett mintegy 2800 méterrel található. Az Antarktisz a legszárazabb, legszelesebb és legtisztább kontinense, rendkívül hideg, és itt a globális klímában kulcsfontosságú folyamatok zajlanak. A Déli-sarkot először a norvég Amundsen érte el 1911. december 14-én.

A hó és jég ölelésében ott a Békéscsaba tábla

A tábla most ott áll, a Mawson Kutatóállomás közelében, a hó és jég ölelésében. Talán éppen süvít körülötte a szél, miközben az expedíció folytatja a munkáját. Ha valaki egyszer arra jár, mindenképp álljon meg egy pillanatra, a táblánál, és olvassa el rajta: Békéscsaba.

 

