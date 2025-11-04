november 4., kedd

Közlekedés

1 órája

Heteken át forgalomkorlátozás várható Békéscsaba belvárosában

Címkék#Szent István téren#Szabadság téren#Alföldvíz Zrt#Posta közben#munkálatok

Figyelmes közlekedést kértek az autósoktól, a kerékpárosoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Ugyanis lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani Békéscsaba belvárosában.

Licska Balázs

Korszerűsíti az Alföldvíz Zrt. az ivóvízhálózatot 

  • a Szent István téren,
  • a Szabadság téren
  • és a Posta közben

november 3. és december 15. között – ismertették a békéscsabai önkormányzatnál.

Road,Works,Traffic,Sign,At,The,City,Street,,Stop,Sign!
Lezárások, forgalomkorlátozások várhatók a Szabadság téren és a Posta közben is. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Heteken át várhatók munkálatok, lezárások és forgalomkorlátozások a belvárosban

A munkálatok ideje alatt ezért lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szabadság téren és a Posta közben. Azt kérték a közlekedőktől, hogy legyenek figyelmesek a belvárosban.

 

