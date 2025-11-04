Heteken át forgalomkorlátozás várható Békéscsaba belvárosában

Korszerűsíti az Alföldvíz Zrt. az ivóvízhálózatot

a Szent István téren,

a Szabadság téren

és a Posta közben

november 3. és december 15. között – ismertették a békéscsabai önkormányzatnál.

Lezárások, forgalomkorlátozások várhatók a Szabadság téren és a Posta közben is. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Heteken át várhatók munkálatok, lezárások és forgalomkorlátozások a belvárosban

A munkálatok ideje alatt ezért lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szabadság téren és a Posta közben. Azt kérték a közlekedőktől, hogy legyenek figyelmesek a belvárosban.