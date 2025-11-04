Közlekedés
1 órája
Heteken át forgalomkorlátozás várható Békéscsaba belvárosában
Figyelmes közlekedést kértek az autósoktól, a kerékpárosoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Ugyanis lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani Békéscsaba belvárosában.
Korszerűsíti az Alföldvíz Zrt. az ivóvízhálózatot
- a Szent István téren,
- a Szabadság téren
- és a Posta közben
november 3. és december 15. között – ismertették a békéscsabai önkormányzatnál.
Heteken át várhatók munkálatok, lezárások és forgalomkorlátozások a belvárosban
A munkálatok ideje alatt ezért lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szabadság téren és a Posta közben. Azt kérték a közlekedőktől, hogy legyenek figyelmesek a belvárosban.
Ezt ne hagyja ki!Hat nap, ezer élmény
1 órája
Őszi színek, történelmi tájak – felejthetetlen erdélyi túra a legnagyobb létszámú nyugdíjas közösséggel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre