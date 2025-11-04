Békéscsaba
1 órája
Jobb körülmények várnak majd a kóbor kutyákra a menhelyen
Fejlesztik Békéscsabán a Kétegyházi úti kutyamenhelyt – közölte Szarvas Péter polgármester.
Hamarosan megkezdődhet a kutyamenhely, az ebrendészeti telep részbeni fejlesztése a Kétegyházi úton – ismertette Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy a beruházásra a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól kapott támogatást a város. A cél az, hogy a telep biztonságosabb, rendezettebb és higiénikusabb körülményeket biztosítsanak a kóbor állatok számára.
– A komplex fejlesztés érdekében jelenleg készülnek az engedélyes és kiviteli tervek – jelezte a Facebook-oldalán. A beruházás keretében
- kihelyeznek egy konténert – amely portaként szolgálhat és ahol adminisztrációs feladatokat láthatnak el –,
- telepítenek egy 3 köbméteres szennyvízgyűjtő aknát,
- új kerítést és kaput építenek,
- új állatitetem-tárolót létesítenek.
