Jobb körülmények várnak majd a kóbor kutyákra a menhelyen

Címkék#Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány#kétegyházi kutyamenhelyt#Szarvas Péter#polgármester

Fejlesztik Békéscsabán a Kétegyházi úti kutyamenhelyt – közölte Szarvas Péter polgármester.

Licska Balázs

Hamarosan megkezdődhet a kutyamenhely, az ebrendészeti telep részbeni fejlesztése a Kétegyházi úton – ismertette Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy a beruházásra a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól kapott támogatást a város. A cél az, hogy a telep biztonságosabb, rendezettebb és higiénikusabb körülményeket biztosítsanak a kóbor állatok számára.

Fejlesztik a Kétegyházi úti kutyamenhelyt Békéscsabán
Fejlesztik a Kétegyházi úti kutyamenhelyt Békéscsabán. Fotó: Szarvas Péter polgármester Facebook-oldala

– A komplex fejlesztés érdekében jelenleg készülnek az engedélyes és kiviteli tervek – jelezte a Facebook-oldalán. A beruházás keretében

  • kihelyeznek egy konténert – amely portaként szolgálhat és ahol adminisztrációs feladatokat láthatnak el –,
  • telepítenek egy 3 köbméteres szennyvízgyűjtő aknát,
  • új kerítést és kaput építenek,
  • új állatitetem-tárolót létesítenek.

 

 

