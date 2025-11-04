Jobb körülmények várnak majd a kóbor kutyákra a menhelyen

Hamarosan megkezdődhet a kutyamenhely, az ebrendészeti telep részbeni fejlesztése a Kétegyházi úton – ismertette Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy a beruházásra a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól kapott támogatást a város. A cél az, hogy a telep biztonságosabb, rendezettebb és higiénikusabb körülményeket biztosítsanak a kóbor állatok számára.

Fejlesztik a Kétegyházi úti kutyamenhelyt Békéscsabán. Fotó: Szarvas Péter polgármester Facebook-oldala

– A komplex fejlesztés érdekében jelenleg készülnek az engedélyes és kiviteli tervek – jelezte a Facebook-oldalán. A beruházás keretében