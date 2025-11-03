november 3., hétfő

Álmatlan éjszaka előtt állnak a csabaiak

Álmatlan éjszakára készülhetnek a békéscsabaiak.

Licska Balázs

Előre tervezett, zajjal járó munkálatok várhatók a Szolnok–Békéscsaba vonalszakasz egyes állomásain – ismertették a békéscsabai önkormányzatnál a MÁV Zrt. közleménye alapján. 

Depressed,Woman,Lying,Alone,On,Bed,Covering,Head,With,Pillow
Álmatlan éjszakára készülhetnek a békéscsabaiak a zajjal járó munkálatok miatt.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A karbantartás

  • Békéscsaba vasútállomásán november 3-án, hétfőn 22.55-től 5 óráig,
  • Tiszatenyő és Kétpó között november 3-án, hétfőn 20-tól 4 óráig,
  • Kétpó és Mezőtúr között november 4-én, kedden 20-tól 4 óráig,
  • Mezőtúr és Nagylapos között november 5-én és 6-án, szerdán és csütörtökön 22-től 4 óráig

tart majd. A zajjal járó éjszakai munka miatt a vasúttársaság megértést és türelmet kért.

 

 

 

