Közlemény
1 órája
Álmatlan éjszaka előtt állnak a csabaiak
Álmatlan éjszakára készülhetnek a békéscsabaiak.
Előre tervezett, zajjal járó munkálatok várhatók a Szolnok–Békéscsaba vonalszakasz egyes állomásain – ismertették a békéscsabai önkormányzatnál a MÁV Zrt. közleménye alapján.
A karbantartás
- Békéscsaba vasútállomásán november 3-án, hétfőn 22.55-től 5 óráig,
- Tiszatenyő és Kétpó között november 3-án, hétfőn 20-tól 4 óráig,
- Kétpó és Mezőtúr között november 4-én, kedden 20-tól 4 óráig,
- Mezőtúr és Nagylapos között november 5-én és 6-án, szerdán és csütörtökön 22-től 4 óráig
tart majd. A zajjal járó éjszakai munka miatt a vasúttársaság megértést és türelmet kért.
