Békés vármegye védelméért sokat tett személyiségeket ismertek el – galériával
Átadták a Békés Vármegye Védelméért kitüntető címeket és elismeréseket kedden délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A díjakat a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság második félévi ülésén vehették át a kitüntetettek.
A védelmi és biztonsági igazgatás területén a gazdasági anyagi szolgáltatással, valamint a gazdaságmozgósítással összefüggően kidolgozott adatbáziskezelő-program elkészítése során végzett kiemelkedő, áldozatos munkája elismeréséül a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elismerő oklevelet adományozott Rozek József, a Békés Vármegyei Kormányhivatal, Pénzügyi, Gazdasági és Informatikai Főosztály, Beruházási és Üzemeltetési Osztály üzemeltetési referense és Gyaraki László, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főispáni kabinetjének elektronikus információvédelmi felelőse részére.
A védelmi és biztonsági igazgatás vármegyei szintű feladatainak eredményes végrehajtásában hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság emléktárgyat és elismerő oklevelet adományozott Braun József, az MVM Démász Áramhálózati Kft. létesítési szakterület vezetője részére.
- Dr. Melis János, Szarvas nyugalmazott címzetes főjegyzője,
- Gregor László nyugalmazott magyar–történelem szakos általános iskolai tanár, a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Békés Vármegyei szervezetének elnökségi tagja, a magyar kick-box és harcművészetek kiemelkedő alakja,
- Hudák Pál rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes.
Dr. Takács Árpád méltatta a kitüntetetteket
Dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispánja, a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke hangsúlyozta, az elismeréseket mindig olyan személyiségek kapják, akikről a közvélemény is úgy vélekedik, hogy tettek, tesznek a köz javára, szűkebb, tágabb pátriájuk érdekében. Kiemelte, az elismerések mögött mindig a teljes védelmi bizottság egyhangú szavazata áll.
Mint elmondta, dr. Melis Jánost higgadtság, megfontoltság és gyors, illetve megfontolt döntések előkészítése jellemzi.
– Elképesztő felkészültséggel, jó emberismerettel rendelkező, nyugodt, jó ember – fogalmazott. – A védelmi igazgatás terén számos előremutató javaslata volt éles helyzetekben, a mindennapokban és a határozatok előkészítésében is.
Dr. Takács Árpád kiemelte, Gregor László szenvedélyes, lelkes, óriási munkabírással rendelkező személyiség. Elismerését a Magyar Tartalékosok Szövetsége kezdeményezte, mert aktív tagja a szövetségnek, valamennyi hadi torna szervezésében részt vállalt, a fiatalok felkészítésében és a katonai hagyományok megőrzésében is kiemelt szerepet vállal.
– Egész élete a személyes példamutatásról szólt – fogalmazott dr. Takács Árpád.
Hudák Pál rendőr ezredesről kiemelte, a szakembert több alkalommal csábították az ország távolabbi pontjaira, de ő mindig maradt, hiszen itt érzi jól magát, itt akar szolgálni.
– Megfontoltsága, határozottsága számos helyzetben sikerre vezetett – hangsúlyozta a főispán. – Stabilitás, szilárdság és a kiszámíthatóság jellemző rá, és a lojalitás, az együttműködés és a szolgálat iránti szakmai alázat vezette és vezeti egész pályája során.
Kik kaphatják az elismerést?
A Békés Vármegye Védelméért elismerést azon személyek, szervek vagy szervezetek kaphatják akik, illetve amelyek Békés vármegye területi védelmi és biztonsági igazgatási feladatainak ellátásában, a vármegye lakosainak védelme érdekében, a szervezési, tervezési, koordinálási feladatokban, az esetenkénti védekezések során, az anyagi javak mentésében, a vármegye rendvédelmi feladataiban, a különleges jogrendi időszakra történő felkészülésben, a vármegye állampolgárainak védelmi igazgatási felkészítésében rendszeresen részt vettek vagy kiemelkedően helyt álltak.
