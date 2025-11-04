november 4., kedd

Károly névnap

14°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

1 órája

Békés vármegye védelméért sokat tett személyiségeket ismertek el – galériával

Címkék#Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság#Gregor László#rendőr#tanár#MATASZ

Átadták a Békés Vármegye Védelméért kitüntető címeket és elismeréseket kedden délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A díjakat a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság második félévi ülésén vehették át a kitüntetettek.

Papp Gábor

A Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság keddi ülésén több kimagasló személyiség részesült elismerésben.  

Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság
A Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság ülésén adták át az elismeréseket. Fotó: Lehoczky Péter

A Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság ülésén adták át a kitüntetéseket

A védelmi és biztonsági igazgatás területén a gazdasági anyagi szolgáltatással, valamint a gazdaságmozgósítással összefüggően kidolgozott adatbáziskezelő-program elkészítése során végzett kiemelkedő, áldozatos munkája elismeréséül a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elismerő oklevelet adományozott Rozek József, a Békés Vármegyei Kormányhivatal, Pénzügyi, Gazdasági és Informatikai Főosztály, Beruházási és Üzemeltetési Osztály üzemeltetési referense és Gyaraki László, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főispáni kabinetjének elektronikus információvédelmi felelőse részére.

A védelmi és biztonsági igazgatás vármegyei szintű feladatainak eredményes végrehajtásában hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság emléktárgyat és elismerő oklevelet adományozott Braun József, az MVM Démász Áramhálózati Kft. létesítési szakterület vezetője részére.

Elismeréseket adott át a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság

Fotók: Lehoczky Péter

Békés Vármegye Védelméért kitüntető címet hárman érdemelték ki

Békés Vármegye Védelméért kitüntető cím elismerésben részesült 

  • Dr. Melis János, Szarvas nyugalmazott címzetes főjegyzője,
  • Gregor László nyugalmazott magyar–történelem szakos általános iskolai tanár, a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Békés Vármegyei szervezetének elnökségi tagja, a magyar kick-box és harcművészetek kiemelkedő alakja,
  • Hudák Pál rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes.

Dr. Takács Árpád méltatta a kitüntetetteket

Dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispánja, a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke hangsúlyozta, az elismeréseket mindig olyan személyiségek kapják, akikről a közvélemény is úgy vélekedik, hogy tettek, tesznek a köz javára, szűkebb, tágabb pátriájuk érdekében. Kiemelte, az elismerések mögött mindig a teljes védelmi bizottság egyhangú szavazata áll.

Mint elmondta, dr. Melis Jánost higgadtság, megfontoltság és gyors, illetve megfontolt döntések előkészítése jellemzi. 

– Elképesztő felkészültséggel, jó emberismerettel rendelkező, nyugodt, jó ember – fogalmazott. – A védelmi igazgatás terén számos előremutató javaslata volt éles helyzetekben, a mindennapokban és a határozatok előkészítésében is.

Dr. Takács Árpád kiemelte, Gregor László szenvedélyes, lelkes, óriási munkabírással rendelkező személyiség. Elismerését a Magyar Tartalékosok Szövetsége kezdeményezte, mert aktív tagja a szövetségnek, valamennyi hadi torna szervezésében részt vállalt, a fiatalok felkészítésében és a katonai hagyományok megőrzésében is kiemelt szerepet vállal.

– Egész élete a személyes példamutatásról szólt – fogalmazott dr. Takács Árpád.

Hudák Pál rendőr ezredesről kiemelte, a szakembert több alkalommal csábították az ország távolabbi pontjaira, de ő mindig maradt, hiszen itt érzi jól magát, itt akar szolgálni.

– Megfontoltsága, határozottsága számos helyzetben sikerre vezetett – hangsúlyozta a főispán. – Stabilitás, szilárdság és a kiszámíthatóság jellemző rá, és a lojalitás, az együttműködés és a szolgálat iránti szakmai alázat vezette és vezeti egész pályája során. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kik kaphatják az elismerést?

A Békés Vármegye Védelméért elismerést azon személyek, szervek vagy szervezetek kaphatják akik, illetve amelyek Békés vármegye területi védelmi és biztonsági igazgatási feladatainak ellátásában, a vármegye lakosainak védelme érdekében, a szervezési, tervezési, koordinálási feladatokban, az esetenkénti védekezések során, az anyagi javak mentésében, a vármegye rendvédelmi feladataiban, a különleges jogrendi időszakra történő felkészülésben, a vármegye állampolgárainak védelmi igazgatási felkészítésében rendszeresen részt vettek vagy kiemelkedően helyt álltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu