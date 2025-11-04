Békés vármegye védelméért sokat tett személyiségeket ismertek el – galériával

– Elképesztő felkészültséggel, jó emberismerettel rendelkező, nyugodt, jó ember – fogalmazott. – A védelmi igazgatás terén számos előremutató javaslata volt éles helyzetekben, a mindennapokban és a határozatok előkészítésében is.

Dr. Takács Árpád kiemelte, Gregor László szenvedélyes, lelkes, óriási munkabírással rendelkező személyiség. Elismerését a Magyar Tartalékosok Szövetsége kezdeményezte, mert aktív tagja a szövetségnek, valamennyi hadi torna szervezésében részt vállalt, a fiatalok felkészítésében és a katonai hagyományok megőrzésében is kiemelt szerepet vállal.

– Egész élete a személyes példamutatásról szólt – fogalmazott dr. Takács Árpád.

Hudák Pál rendőr ezredesről kiemelte, a szakembert több alkalommal csábították az ország távolabbi pontjaira, de ő mindig maradt, hiszen itt érzi jól magát, itt akar szolgálni.

– Megfontoltsága, határozottsága számos helyzetben sikerre vezetett – hangsúlyozta a főispán. – Stabilitás, szilárdság és a kiszámíthatóság jellemző rá, és a lojalitás, az együttműködés és a szolgálat iránti szakmai alázat vezette és vezeti egész pályája során.

Kik kaphatják az elismerést?

A Békés Vármegye Védelméért elismerést azon személyek, szervek vagy szervezetek kaphatják akik, illetve amelyek Békés vármegye területi védelmi és biztonsági igazgatási feladatainak ellátásában, a vármegye lakosainak védelme érdekében, a szervezési, tervezési, koordinálási feladatokban, az esetenkénti védekezések során, az anyagi javak mentésében, a vármegye rendvédelmi feladataiban, a különleges jogrendi időszakra történő felkészülésben, a vármegye állampolgárainak védelmi igazgatási felkészítésében rendszeresen részt vettek vagy kiemelkedően helyt álltak.